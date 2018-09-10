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Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme hızıyla OECD'de lider, AB'de ise ikinci oldu.

Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerini geride bırakırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerinden derlediği bilgilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,3 olarak belirlenen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrek itibarıyla kaydettiği yüzde 5,2'lik büyümeyle OECD'de lider, AB'de ise ikinci oldu.

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Söz konusu dönemde OECD büyüme ortalaması yüzde 2,5, Avro Bölgesi ile AB'de büyüme ortalaması yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, Türkiye, büyüme hızıyla bu bölgelerin çok üstünde performans sergiledi.

Avrupa'da nisan-mayıs-haziran döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 5,7 ile Malta oldu. Türkiye'den sonra en fazla büyüme gösteren Avrupa ülkesi yüzde 5 ile Polonya olurken, bu ülkeyi yüzde 4,6 ile Macaristan, yüzde 4,4 ile Letonya izledi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde yüzde 2,7, Almanya yüzde 1,9, Fransa yüzde 1,7 ve İngiltere yüzde 1,3 büyüdü.

Büyümede en zayıf performansı gösteren Avrupa ülkeleri ise yüzde 0,6 ile Danimarka, yüzde 1,2 ile İtalya oldu.

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