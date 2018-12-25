Türkiye'de asgari ücret belli oldu! Dünyada asgari ücret ne kadar?

Ülkelere göre asgari ücret listesi şöyle;

Yıllık bazda işçilerin nominal asgari ücret kazancı sıralaması ilk 20 ülke şöyle; 1.Avustralya: 28 bin 768 dolar

Çin Halk Cumhuriyeti’nde de bölgelere göre değişen 100'den fazla asgari ücret var. Ülkede en düşük asgari ücret ise 145 dolar. Çin'de en yüksek asgari ücret 318 dolar ile Şanghay kentine ait. Ülkenin başkenti Beijing’te ise asgari ücret 275 dolar. Dünyada en yüksek asgari ücret ise yıllık 28 bin 768 dolar ile Avustralya’da uygulanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri: Federal ülke çapında ABD'de asgari ücret saatte 7.25 dolar. 1 Temmuz 2018 itibariyle, devlet asgari ücret oranları saatte 5.15 dolardan saatte 11.50 dolara kadar değişiyor. Yerel yönetim asgari ücretleri de var, bazıları saat başına 15 dolara ulaşıyor.

Avustralya: Çalışanların çoğu yaşına, coğrafi konumuna ve sektörüne göre değişebilen bir asgari ücret alıyor. 21 üstü çalışanlar için asgari ücret saat başına 13.3 dolar ya da haftada 524 dolar.Yılda asgari ücretli nominal 28 bin 768 dolar kazanıyor.

Afganistan: Kalıcı olmayan özel sektör için ayda 95 dolar. Daimi hükümet çalışanları için asgari ücret ayda 103 dolar (2017’de geçerli olan)

Arnavutluk: Kamu sektöründe ayda 226 dolar, özel sektörde 330 dolar (2017’de geçerli olan)

Cezayir: 155 dolar (2012 yılında geçerli olan)

Andorra: 1177 dolar (2018 yılında geçerli olan)

Arjantin: 250 dolar / yılda 13 kez ödeniyor (2014 yılında geçerli olan)

Ermenistan: 107 dolar (2015 tarihinde geçerli olan)

Avusturya: 1289 dolar (2017 yılında geçerli olan)