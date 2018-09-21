FİNANS

Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

Muğla’da taksici esnafı ile vatandaşı karşı karşıya getiren taksimetre ücretlendirmelerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatıyla Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle Türkiye’de ilk kez uygulanan “mesafe kat edildikçe azalan taksimetre” tarifesi hayata geçirildi.

Türkiye'de bir ilk! Mesafe kat edildikçe azalan taksimetre geliyor

Kısa mesafe ücretlerinin düşük olması ve yolcu taşıdıkları sırada diğer taksici esnaflara göre günü az ciro ile kapattıklarını veya uzun mesafelerde taksimetrede fazla ücret çıkması nedeniyle müşteri kaybettiklerini söyleyen taksici esnafının şikayeti üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün müdahale ederek UKOME kararı ile taksimetre ücretlendirmelerinde düzenleme yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin taksi durak ve oda başkanları ile yaptığı 10 aylık çalışmalar sonucunda taksi Esnaf’ının mevcut akaryakıt, sigorta, kasko ve diğer giderlerinin hesaplanmasının ardından UKOME Alt Komisyonunda değerlendirilerek Türkiye’de bir ilk olan “mesafe kat edildikçe azalan taksimetre” tarifesi hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Muğla ili UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Kurulu 12.09.2018 tarih ve 2018/7-472 sayılı kararı kapsamında taksimetre ücretleri ile ilgili ülke genelinde ilk kez uygulanacak bir tarife modeli belirlendi.

Yeni taksimetre ücret tarifesi ile sık sık taksi işleten esnafımız ile vatandaşlarımız arasında yaşanmakta olan kısa mesafe/uzun mesafe tartışmalarının sonlandırılması hedeflenmiştir. Yapılan yeni uygulama ile 0-1 km arası mesafelerde tek bir ücretlendirme yapılmak sureti ile belli bir standart tarife uygulaması amaçlanmış ve artan mesafelerde kilometre başına belirlenen ücretler belirli oranlarda azalarak ticari taksilerin uzun mesafeli yolculuklar için kullanımı da ekonomik bir hale getirilmiştir. Bu tasarı için emek harcayan başta Taksi Kooperatifleri, şoför odaları ve UKOME kurul üyesi kamu kurum temsilcilerine teşekkür ederiz” denildi. İHA

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