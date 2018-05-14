Türkiye’de bir ilk olan Posrapor ile tüm pos işlemleri otomatik olarak muhasebeleşiyor

Posrapor ile fiziki pos ve sanal poslarla yapılan tahsilatların tutar, komisyon, valör ve diğer banka hareketlerini otomatik olarak ERP/muhasebe sistemine entegre etmek mümkün. Böylece şirketler büyük bir iş yükünü akıllı, hızlı ve verimli bir şekilde yönetiyor aynı zamanda manuel işlemlerden kaynaklanan hataların önüne geçiyor.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri’nin sektöre sunduğu Posrapor, şirketlerin yaptıkları kredi kartı tahsilat işlemlerinin muhasebeye otomatik aktarılmasını sağlayan yeni nesil bir sistem. Posrapor firmaların banka hesaplarıyla entegre olarak çalışıyor. Bu sayede tahsilat tutarı, taksit sayısı, bankanın kestiği komisyon oranı, komisyon rakamı, ödemenin işletmenin hesaba geçeceği tarih (valör) ve diğer bazı veriler doğrudan bankadan temin edilerek muhasebeye aktarılıyor.

Fiziki pos ve sanal pos işlemlerinin banka hareketlerini tek panelde görüntülemeye olanak sağlayan Posrapor ile pos işlem hareketlerini ERP/muhasebe sistemine aktarmak mümkün. Ayrıca raporlar Excel ve txt formatında dışarı aktarılarak kullanılabiliyor.