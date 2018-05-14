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Türkiye’de bir ilk olan Posrapor ile tüm pos işlemleri otomatik olarak muhasebeleşiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 10:03 | Son Güncelleme

Eçözüm Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen Posrapor, Türkiye’de ilk ve tek olarak şirketlerin pos makinesi veya sanal posla yaptıkları tüm tahsilat işlemlerini otomatik olarak muhasebe programlarına aktarıyor.

Türkiye’de bir ilk olan Posrapor ile tüm pos işlemleri otomatik olarak muhasebeleşiyor

Posrapor ile fiziki pos ve sanal poslarla yapılan tahsilatların tutar, komisyon, valör ve diğer banka hareketlerini otomatik olarak ERP/muhasebe sistemine entegre etmek mümkün. Böylece şirketler büyük bir iş yükünü akıllı, hızlı ve verimli bir şekilde yönetiyor aynı zamanda manuel işlemlerden kaynaklanan hataların önüne geçiyor.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri’nin sektöre sunduğu Posrapor, şirketlerin yaptıkları kredi kartı tahsilat işlemlerinin muhasebeye otomatik aktarılmasını sağlayan yeni nesil bir sistem. Posrapor firmaların banka hesaplarıyla entegre olarak çalışıyor. Bu sayede tahsilat tutarı, taksit sayısı, bankanın kestiği komisyon oranı, komisyon rakamı, ödemenin işletmenin hesaba geçeceği tarih (valör) ve diğer bazı veriler doğrudan bankadan temin edilerek muhasebeye aktarılıyor.

Fiziki pos ve sanal pos işlemlerinin banka hareketlerini tek panelde görüntülemeye olanak sağlayan Posrapor ile pos işlem hareketlerini ERP/muhasebe sistemine aktarmak mümkün. Ayrıca raporlar Excel ve txt formatında dışarı aktarılarak kullanılabiliyor.

posrapor-icine

Teknolojinin gücü ile müşterilerine verimlilik, esneklik ve güvenilirlik sağlamaya odaklandıklarını dile getiren Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Arif Sarı; “Şirketimizin temel misyonu, tespit ettiği ihtiyaç ve sorunlara yeni nesil çözümler geliştirmektir. Posrapor’u da başta B2B firmaları, mağazalar, marketler ve benzin istasyonları olmak üzere yoğun kredi kartı kullanan şirketlerin bu işlemlerin kayıt ve muhasebe sürecini akıllı sistemlerle yönetebilmeleri için geliştirdik. Bugün pek çok şirket, kredi kartı tahsilat işlem bilgilerini tek tek bankalardan dosya olarak alıyor, bu dosyaları dizayn ediyor ve muhasebe sistemine yüklüyor. Manuel olarak yapılan bu işlemler, zaman ve enerji kaybının yanı sıra hata risklerini de beraberinde getiriyor. Verileri bankalardan otomatik olarak alan ve muhasebe sistemine aktaran Posrapor ile hata olasılığı sıfıra iniyor.

Şirketlerin diğer bir önemli sorunu ise komisyon oranlarının hatalı işlenmesi sonucu gelir kaybına uğramalarıdır. Posrapor, sahip olduğu akıllı parametrelerle Bankaların reel olarak kestikleri komisyon oran ve tutarlarını, ödemelerin valör tarihlerini hesapladığı için şirketlerin fazladan komisyon ödeme ve nakdi geç alma sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Posrapor’un sunduğu bir başka fayda ise şirketlere nakit akış projeksiyonunu göstererek hangi tarihte banka hesaplarına ne kadar nakit aktarılacağının raporunu anlık olarak sunması. Böylece şirketler verimli, kolay, hızlı ve güvenilir şekilde pos ve sanal pos işlemlerini yürütüyor, daha az iş gücüyle daha çok kârlılık elde ediyor” şeklinde konuştu.
 

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pos makinesi sanal pos

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