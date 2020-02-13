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Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 37 payla karanfil olurken, üretimi en fazla artan yüzde 50 ile sümbül olarak öne çıktı.

Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek 'karanfil' oldu

Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezi kesme çiçek üretimindeki artış sürüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, süs bitkileri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 1 milyar 711 milyon 773 bin 663 adetten 1 milyar 718 milyon 98 bin 240 adede ulaştı.

Kesme çiçekler, 1 milyar 93 milyon 333 bin 943 adetle süs bitkileri üretimi içinde yüzde 63,6'lık paya sahip oldu.

Karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 635 milyon 157 bin 850 adedi buldu. Böylece, süs bitkileri içinde karanfil yüzde 37 payla ilk sırada yer aldı.

Gerbera üretimi, yüzde 7,8'lik pay ve 134 milyon 481 bin 50 adetle ikinci sırada geldi. Bu çiçeğin üretimindeki artış geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,8 oldu.

Gül üretimi ise yüzde 5,7'lik pay ve 98 milyon 130 bin 20 adetle üçüncü sırada yer aldı. Gül üretimindeki artış yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti.
Üretimde en fazla artış sümbülde

Üretim miktarında en fazla artış görülen çiçek ise sümbül oldu. Sümbül üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyon 330 bin 500 adet olarak kayıtlara geçti.

Sümbülü, yüzde 25'lik üretim artışıyla iris çiçeği izledi. İris üretimi 1 milyon 200 bin adet oldu.

Üretiminde dikkat çekici artış görülen bir diğer çiçek de yüzde 17,4 ile lisianthus olarak öne çıktı. Bu çiçeğin üretim adedi 12 milyon 808 bin 100'e ulaştı.

Nergis üretimi de aynı dönemde yüzde 7,6 artışla 14 milyon 832 bin adet olarak gerçekleşti.

Üretiminde düşüş görülen çiçeklerin başında ise statice geldi. Bu çiçeğin üretimi yüzde 5,7'lik düşüşle 133 bin adet oldu. Lilyum (zambak) üretimi de 1,3'lük düşüşle 9 milyon 282 bin 685 adede geriledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
karanfil, Çiçek,

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