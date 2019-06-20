FİNANS

'Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

'Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak'

Fitch Ratings'în gelişen piyasalara ilişkin Londra’da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Edward Parker, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Edward Parker Fitch Türkiye

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sogan yine 4 lira olmuş düşüşmü bu
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