FİNANS

Türkiye'de ilk, dünyada 2. olacak Yeni Zigana Tünelinde çalışamalar devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak çift tüplü Yeni Zigana Tüneli’nde inşaat çalışmaları sürerken, yüzde 64 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 42 oranında da kaplama betonu imalatının tamamlandığı belirtildi. Zigana Tüneli, tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek.

Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli'nde Gümüşhane ve Trabzon tarafı olmak üzere toplam 18,50 km kazı-destekleme çalışması yapılırken, 12,16 km uzunluğunda da kaplama beton imalatı yapıldığı bildirildi.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. ZiganaTüneli’nin Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkisinde sürdürülüyor. 2x14.5 kilometrelik çift tüplü Yeni Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 kilometrelik yeni güzergah projesi olarak belirlendi.

ZİGANA SÜRÜCÜLERİN KOKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKACAK

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.

Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da çalışmalarına başlanılan Zigana Tüneli, tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak. Böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA YENİ BİR TEKNİK KULLANILIYOR

Zigana Tüneli’nin havalandırma sistemi Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni teknikte donatılacak. Yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
zigana tüneli çift tüp

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Helal reis büyüksün. Bütün kaynaklar trabzon-rize-siirt üçgenine artık. Nasılsa İstanbulu da kaybettin! Bi Bursa kaldı zaten o da az farkla ama orada katarlılara satacak bir şey yok boşver orayı!
90 km den 79 km düşüyor 11 km fark var ama zaman olarak 1,5 saatten nasıl oluyorda 45 dakkikaya düşüyor. düz yol desen bile sen oraya bir 80 hız sınırı koyarsın yine o dediğin kadar zaman düşmez 11 km için. (Allah Allah boyu 10 metre) sallama ziyaa
hem ovitten hemde ziganadan iç bölgelere bağlantı yapmak için bu kadar para harcamaya değermiydi. en yoğun hangisi kullanılıyorsa orası yapılsa daha mantıklı olurdu.
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