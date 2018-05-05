Türkiye’de konut fiyatları geriliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü ülkeleri sıraladı. IMF Küresel Konut İzleme Raporu verilerine göre, 2017 yılında konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke yüzde 13'lük artışla İzlanda oldu. Bir önceki yıla göre ev fiyatlarının en çok gerilediği Ukrayna ise yüzde 17.2'lik düşüşle ilk sırada yer aldı.
45 ÜLKEDE YÜKSELDİ
63 ülkeyi kapsayan rapora göre, 45 ülkede fiyatlar yükselirken, 15'inde geriledi. Geçmiş dönemlerde yüksek oranda fiyat artışıyla sıralamada hep ilk üçte yer alan Türkiye'de ise yüzde 0.79 ile ilk defa fiyatlarda düşüş görüldü.
2015 yılında yüzde 14'lük fiyat artışıyla zirvede olan Türkiye, o tarihten bu yana küresel konut liginde ivme kaybediyor. IMF'nin bir önceki raporunda 39'uncu olan Türkiye, son raporda 51'inci sırada yer bulabildi.
KREDİ BÜYÜMESİ HIZLANDI
2015 yılında, 44 ülke arasında reel konut kredisi artışında yüzde 17.1'lik büyüme ile birinci sırada yer alan Türkiye, 2016'da 29'uncu sıraya gerilemişti. 2017'de ise Türkiye bu alandaki yükselişini sürdürdü. Reel konut kredisi hacmi yüzde 11.7 artış gösteren Türkiye üçüncü sırada yer alırken, yüzde 14.6'lık artışla Hong Kong ilk sırada yer aldı. Kredi büyümesinin en çok yavaşladığı ülke ise yüzde 15.5'lik düşüşle Ukrayna oldu.
FİYAT-KİRA MAKASI DARALDI
IMF'nin son verileri, yatırım için ev alacakları sevindirecek bir gelişmeyi de ortaya koydu. Uzun yıllardır dünyada konut fiyatı artışının kira artış hızından daha fazla olduğu Türkiye, zirveden indi. Konut fiyat artışı/kira getirisi artış hızını karşılaştıran endekste, 2010 yılı 100 kabul edildiğinde, 2016 yılında 148.8 ile birinci sırada yer alan Türkiye'de bu rakam 2017'de 130.3'e indi. Konut kira bedellerinin satılık fiyatlarına göre en az arttığı ülke Kolombiya olurken, en çok arttığı yani konut yatırımında en hızlı kazandıran ülke ise Rusya oldu. (Sözcü/İsmail Şahin)
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