FİNANS

Türkiye'de milyoner sayısı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2 bin 138 kişi artarak 141 bin 118'e ulaştı.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 141 bin 118'e çıktı. Geçen yılın sonuna göre 2 bin 138 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya ulaştı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 682 bin lira olarak hesaplandı.

Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 2 ayında 2017'ye kıyasla bin 647 kişi artarak 128 bin 616'ya ulaşırken, toplam mevduatları da 862 milyar 566 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 440 milyar 21 milyon lirası yerel para cinsi, 419 milyar 366 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 179 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 707 bin lira olarak hesaplandı.

Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 12 bin 502'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 491 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 80 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 175 milyon lirası yerel para, 72 milyar 988 milyon lirası yabancı para ve 237 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 431 bin lira olarak hesaplandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBDK milyoner sayısı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliye Yargıtay'dan kötü haber

Emekliye Yargıtay'dan kötü haber

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Emekliye çifte maaş fırsatı

Emekliye çifte maaş fırsatı

İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

650 bin abonenin elektriği kesilecek!

650 bin abonenin elektriği kesilecek!

Emekliye 224 TL zam bekleniyor

Emekliye 224 TL zam bekleniyor

Yeni KDV Sistemi yürürlüğe girdi

Yeni KDV Sistemi yürürlüğe girdi

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

'Açık Kapı' binlerce kişiye hizmet verdi

'Açık Kapı' binlerce kişiye hizmet verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.