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Türkiye'de numara taşıyanların sayısı 129 milyona ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de numara taşıyanların sayısının 129 milyona ulaştığını açıkladı.

Türkiye'de numara taşıyanların sayısı 129 milyona ulaştı

Mobil hizmetlerde abone sayısının 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 99,5'e yükseldiğini açıklayan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları ifade etti:

"Operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışı, abonelerimizin yararına bir durum. Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan numara taşıma

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