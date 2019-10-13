Türkiye'de numara taşıyanların sayısı 129 milyona ulaştı

Mobil hizmetlerde abone sayısının 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 99,5'e yükseldiğini açıklayan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları ifade etti:

"Operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışı, abonelerimizin yararına bir durum. Bu rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona ulaştı."

Kaynak: AA

