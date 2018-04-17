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‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ belli oldu! ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ hangisi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’de Yılın Otomobili 2018’ ödülünün sahibi belli oldu. Hyundai Ioniq, 76 gazeteciden aldığı toplam 3820 puanla oyla yılın otomobili seçildi.

‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ belli oldu! ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ hangisi?

OGD’nin kuruluş amaçlarından biri olan, tüketiciye en doğru ve güvenilir bilgiyi vermek misyonunun bir parçası olarak 2016 yılında başlayan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimleri sonucunda ilk ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu. Yeni üyelerinin katılımıyla kapsamı artan ve daha fazla ses getiren organizasyonun ikinci yılında, Oyak Renault tarafından Bursa’da üretilen Megane Sedan, 80’den fazla jüri üyesi gazetecinin oylarıyla TYO 2017 ödülüne layık görülmüştü.

ÖDÜL TÖRENİ

Bu akşam Ortaköy Feriye Palace’ta bir araya gelen OGD üyeleri ve marka temsilcilerinin buluştuğu ödül töreninde ayrıca Türkiye otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandıran şükran plaketleri verildi.

‘Yılın Otomobili’ni belirleyen son oylamada jüri üyeleri, 250 puanı 7 finalist arasında en az 10, en fazla 100 ve bir favori adaya en yüksek puanı verecek şekilde dağıtarak değerlendirmelerini yaptı.

hyundai

2018 YILININ EN İYİSİ HYUNDAİ IONİQ OLDU

Hyundai Ioniq, 76 gazeteciden aldığı toplam 3820 puanla oyla yılın otomobili seçildi.

OGD özel ödülüne, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk ve TOFAŞ lâyık görüldü.

tofaş

İşte ödül için yarışan 7 finalist:
1) BMW 5-Serisi
2) Ford Fiesta
3) Hyundai Ioniq
4) Peugeot 5008
5) Skoda Kodiaq
6) Volkswagen Polo
7) Volvo XC60

hyundai

BU KRİTERLERE GÖRE OYLAMA

OGD üyeleri seçim yaparken dünyadaki ve Avrupa’daki benzer organizasyonlarda da dikkate alınan, şu kriterlere göre oy veriyor: Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı

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Anahtar Kelimeler:
otomobil yılın otomobili hyundai Ioniq
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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