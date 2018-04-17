‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ belli oldu! ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ hangisi?

OGD’nin kuruluş amaçlarından biri olan, tüketiciye en doğru ve güvenilir bilgiyi vermek misyonunun bir parçası olarak 2016 yılında başlayan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimleri sonucunda ilk ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu. Yeni üyelerinin katılımıyla kapsamı artan ve daha fazla ses getiren organizasyonun ikinci yılında, Oyak Renault tarafından Bursa’da üretilen Megane Sedan, 80’den fazla jüri üyesi gazetecinin oylarıyla TYO 2017 ödülüne layık görülmüştü.

ÖDÜL TÖRENİ



Bu akşam Ortaköy Feriye Palace’ta bir araya gelen OGD üyeleri ve marka temsilcilerinin buluştuğu ödül töreninde ayrıca Türkiye otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandıran şükran plaketleri verildi.

‘Yılın Otomobili’ni belirleyen son oylamada jüri üyeleri, 250 puanı 7 finalist arasında en az 10, en fazla 100 ve bir favori adaya en yüksek puanı verecek şekilde dağıtarak değerlendirmelerini yaptı.

2018 YILININ EN İYİSİ HYUNDAİ IONİQ OLDU



Hyundai Ioniq, 76 gazeteciden aldığı toplam 3820 puanla oyla yılın otomobili seçildi.