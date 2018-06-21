Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bin 200 megavat kapasiteyle kurulacak Türkiye'nin ilk deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali için son başvuru tarihi 23 Ekim 2018 olarak açıklanırken, kesin tarihi daha sonra belirlenecek ihalede, katılımcılar kilovatsaat başına tavan fiyat 8 dolar/cent üzerinden açık eksiltmeyle yarışacak.

Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ihaleyle, şartnamede belirtilen bağlantı bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek ve elektrik iletim sistemine bağlanabilecek toplam bin 200 megavat gücündeki deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) tahsis edilecek ve bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasiteleri kullandırılacak.

İhaleye, tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilecek. Şartname bedeli 20 bin lira olan ihale için başvurular 23 Ekim günü saat 12.00'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne elden teslim edilebilecek. Başvuruların incelenmesine aynı gün ve adreste saat 14.00'te başlanacak.