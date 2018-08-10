FİNANS

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Avrupalı bankaların hisseleri Türkiye kaynaklı endişelerle geriledi.

Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı

Türkiye'de iştirakları olan Avrupa bankalarının hisseleri TL'nin dolar karşısında yeni tarihi dip seviyeleri görmesi ve ECB'nin Avrupa'daki bankaların Türkiye'de maruz kaldıkları risk hakkında endişe belirttiğini ortaya koyan Financial Times haberinin ardından yüzde 4'e kadar geriledi.

Dolar/TL bu sabah 6.25'e kadar yükselerek tarihi zirveyi gördükten sonra günlük yüzde 6.5'e yakın değer kaybıyla 5.91'de bulunuyor.

İspanyol Bankası BBVA'nın hisseleri açılışta yüzde 3.8, Fransız BNP Paribas yüzde 2.6, İtalyan UniCredit yüzde 3.7 düştü.

Hollanda bankası ING'nin hisseleri yüzde 2.1, HSBC'ninki ise yüzde 0.5 geriledi.

Avrupalı bankalar birkaç gün önce açıkladıkları ikinci çeyrek bilançolarıyla birlikte Türkiye'deki operasyonlarının net kâra etkisinin yüksek olmadığını ifade etmişlerdi.

FT'de yer alan haberde bünyesinde banka denetleme organı barındıran Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı bankalar hakkında endişe ortaya koyduğu ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberde, ECB'nin birkaç aydır Avrupalı bankaların Türkiye pozisyonlarını izlemeye aldığı ifade edilerek "(denetim organı) henüz durumu kritik olarak görmüyor. Ancak özellikle İspanya'dan BBVA, İtalya'dan UniCredit ve Fransa'dan BNP Paribas'ın Türkiye'de varlıkları olduğu için özellikle risklere daha açık görüldüğü" belirtildi.

ECB, FT'de yer alan haber hakkında yorum yapmadı. Reuters

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yokTESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok
Emekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilirEmekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa hisse banka

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum

Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok

Emekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilir

Emekli olacaklar dikkat! Maaşınız düşük bağlanabilir

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum

Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum

Cari açık, 10 ayın en düşüğünde

Cari açık, 10 ayın en düşüğünde

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.