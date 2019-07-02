FİNANS

Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Türkiye'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

Türkiye'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-30 Haziran 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 837 dolardan işlem gördü.

Söz konusu 10 aylık dönemde 245 bin 14 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 432 milyon 715 bin 436 dolar gelir sağlandı.

Geçen sezonun aynı döneminde 256 bin 44 ton fındık ihraç eden Türkiye, 1 milyar 601 milyon 124 bin 470 dolar kazanmıştı.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 sezonunun tahmin ettikleri gibi geçtiğini belirterek, sezonun 275 bin ton fındık ihracatıyla kapanmasını beklediklerini söyledi.

Sevinç, döviz girdisini ise 1 milyar 700 milyon dolar dolayında beklediklerini kaydetti.

KAYNAK:AA

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Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği fındık ihracaat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
8-10 tl ye yanı adamlaron 1 lırasına fındık ıhrac edıyorsunuz. Turklere ise 100 lıraya satıyorsunuz.
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