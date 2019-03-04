FİNANS

Türkiye'den 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye'den 6 ayda yapılan 167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 623 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 6 aylık dönemde 167 bin 705 ton fındık ihracatı karşılığında, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 171 bin 27 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 86 milyon 796 bin 622 dolar gelir elde edilmişti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Fındık ihracatı

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