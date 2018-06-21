FİNANS

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Zeybekci, ABD'nin 22 ürününe yönelik 300 milyon dolarlık ek verginin bugün yurürlüğe girdiğini söyledi. Soğan-patates fiyatlarına ilişkin konuşan Zeybekci, "Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli" dedi.

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

ABD'ye yönelik gümrük tedbirleri hakkında konuşan Zeybekci, "ABD tüm dünyaya diye başlattığı demir çelik ve aluminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke. Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda" dedi.

"SOĞAN-PATATES İTHALATINA MÜSAADE EDECEĞİZ"

"Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele" diyen Zeybekci şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz."

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olacağını belirten Zeybekci, enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlar atılacağını kaydetti.

Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihat zeybekci abd gümrük

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Bakan Özlü'den çok önemli yerli otomobil açıklaması

Bakan Özlü'den çok önemli yerli otomobil açıklaması

Tüketici güven endeksi 70,3 oldu

Tüketici güven endeksi 70,3 oldu

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.