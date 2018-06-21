Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

ABD'ye yönelik gümrük tedbirleri hakkında konuşan Zeybekci, "ABD tüm dünyaya diye başlattığı demir çelik ve aluminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke. Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda" dedi.

"SOĞAN-PATATES İTHALATINA MÜSAADE EDECEĞİZ"

"Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele" diyen Zeybekci şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz."

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olacağını belirten Zeybekci, enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlar atılacağını kaydetti.