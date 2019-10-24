Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükseldi

Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni yayınladı.

Dünya Bankası'nın "İş Yapma Kolaylığı 2020" endeksine göre Türkiye, 10 sıra birden yükselerek kendisine 33'ncü sırada yer buldu. Türkiye'nin 76,8 puan aldığı listede, Fransa ise aynı puan ile 32'nci oldu. Türkiye bu yıl listede İsviçre, Hollanda, Portekiz gibi ekonomileri geride bıraktı.

Mayıs 2018-Mayıs 2019 dönemi için gerçekleştirilen İş Yapma Kolaylığı 2020 Endeksi, 190 ülkeden 115'inin iş yapmayı kolaylaştırdıklarını ortaya koydu.

İş yapmayı kolaylaştırmada en kayda değer ilerlemeyi sağlayan ekonomiler Suudi Arabistan, Ürdün, Togo, Bahreyn, Tacikistan, Pakistan, Kuveyt, Çin, Hindistan ve Nijerya oldu.

İş Yapma Kolaylığı 2020 listesinin ilk iki sırasında 2019 listesinde olduğu gibi Yeni Zelanda ve Singapur yer alırken, 2019 yılında üçüncü sırada bulunan Danimarka bu yıl yerini Hong Kong'a kaptırdı. Bu yıl İlk 10'da yeni giren tek ülke İsveç oldu. 2019'da ilk 10'da yer alan Makedonya bu yıl 17'nci sırada kendisine yer bulabildi.