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Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde dünyada 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 10 sıra yükseldi

Dünya Bankası, 190 ülkeyi iş yapma kolaylığı bakımından sıralayan 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni yayınladı.

Dünya Bankası'nın "İş Yapma Kolaylığı 2020" endeksine göre Türkiye, 10 sıra birden yükselerek kendisine 33'ncü sırada yer buldu. Türkiye'nin 76,8 puan aldığı listede, Fransa ise aynı puan ile 32'nci oldu. Türkiye bu yıl listede İsviçre, Hollanda, Portekiz gibi ekonomileri geride bıraktı.

Mayıs 2018-Mayıs 2019 dönemi için gerçekleştirilen İş Yapma Kolaylığı 2020 Endeksi, 190 ülkeden 115'inin iş yapmayı kolaylaştırdıklarını ortaya koydu.

İş yapmayı kolaylaştırmada en kayda değer ilerlemeyi sağlayan ekonomiler Suudi Arabistan, Ürdün, Togo, Bahreyn, Tacikistan, Pakistan, Kuveyt, Çin, Hindistan ve Nijerya oldu.

İş Yapma Kolaylığı 2020 listesinin ilk iki sırasında 2019 listesinde olduğu gibi Yeni Zelanda ve Singapur yer alırken, 2019 yılında üçüncü sırada bulunan Danimarka bu yıl yerini Hong Kong'a kaptırdı. Bu yıl İlk 10'da yeni giren tek ülke İsveç oldu. 2019'da ilk 10'da yer alan Makedonya bu yıl 17'nci sırada kendisine yer bulabildi.

TÜRKİYE 10 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Dünya Bankası'nın raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yerleştiğini duyurdu. Yükselmeye ilişkin olarak tüm mesai arkadaşları, ilgili bakanlıklar, kamu çalışanları ve TOBB'u Bakan Albayrak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi."dedi.

BAKAN ALBAYRAK REFORMLARI SÜRDÜRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) Türkiye'nin 10 sıra birden yükselmesi ile ilgili değerlendirmede bulundu: "Dünya Bankası’nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Doing Business Index) geçtiğimiz yıl sağlanan 17 basamaklık yükselme ile 60. sıradan 43’üncülüğe çıkmıştık. Bankanın bugün açıklanan 2020 raporuna göre de 43. sıradan 10 sıra daha yükselerek 33. ülke konumuna geldik. Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız."


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Okuyucu Yorumları 44 yorum
biz niye göremiyoruz yoksa bunlar başka türkiyeden mi bahsediyorlar
Uçuyoruz hep birlikte sıkı tutunun.
Damat fena ya :)
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