'Türkiye ekonomisi beklenenden iyi performans gösterdi'

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'in ocak sayısı yayımlandı. Dergide, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un, Koç Topluluğu'nun 31. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya yer verildi.

İstikrarsızlıklara rağmen 2017'nin dünya ekonomisi açısından tahmin edilenden çok daha iyi bir yıl olduğunu belirten Koç, ekonomideki canlanmanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Küresel ölçekte yatırım, ticaret ve sanayi üretiminde artışlar kaydedildiğini aktaran Koç, "İş dünyası ve tüketicilerin ekonomiye duydukları güvenin güçlenmesi, dünya ekonomisindeki toparlanmayı destekliyor. Sene başından beri küresel piyasalara hakim olan güçlü risk iştahı, özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumlu etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onaylanan ve Amerikan şirketlerinin yurt dışında tuttukları trilyonlarca dolarlık nakdi ülkeye çekmeyi hedefleyen vergi paketinin "siyasi bir zafer" niteliği taşıdığını dile getiren Koç, bu hamlenin uzun dönemde olumsuz etkilerinin olabileceğine işaret etti.

Koç, avro bölgesinde büyümenin bu yıl son 7 yılın en yüksek düzeyine erişeceğinin tahmin edildiğine değinerek, Türkiye'nin en büyük ekonomik ortağı olan avro bölgesiyle ilgili olumlu tahminlerin hem Türkiye hem de Koç Topluluğu için sevindirici olduğunu bildirdi.

"Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin yüzde 4,9'a ulaşması bekleniyor"

Çin'de yurt içi talebin tahminlerden güçlü seyretmesi ve Türkiye, Brezilya ve Rusya başta olmak üzere önemli ülkelerde ekonomik faaliyetin hızlanması nedeniyle, 2017'de gelişmekte olan ülkelerin de beklentilerden hızlı büyüdüğünü anlatan Koç, şunları kaydetti.

"Hindistan'daki ekonomik büyüme beklentilerin gerisinde kalmasına rağmen, IMF gelişmekte olan ülkelerin 2017'de yüzde 4,6 büyümesini bekliyor. 2017 başından beri küresel finans piyasalarında gözlenen güçlü risk iştahı, bu ülkelere yönelik yatırımcı ilgisini önemli ölçüde artırdı. Bu ülkelerdeki büyümenin 2018'de daha da hızlanarak yüzde 4,9'a ulaşması bekleniyor."

Ömer Koç, tüm bu değerlendirmeler ışığında, 2018 yılında dünya ekonomisinin krizden çıkış yolunda ilerlemeye devam edeceği yönünde bir kanaat olduğunu belirterek, IMF'nin son tahminlerine göre küresel büyümenin 2018'de yüzde 3,7 ile 2011'den beri en yüksek seviyesine ulaşacağını vurguladı.

"Türkiye birçok alanda çok büyük bir reform sürecine girmeli"

Ömer Koç, gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası rekabetçiliğini koruyabilmesi için birçok alanda çok büyük bir reform sürecine girmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin elindeki ekonomik ve siyasi kozların büyümesinin Avrupa ile entegre olabilmesine bağlı olduğunu kaydeden Koç, "Demokratik değerlerin, kurumlarımızın ve hatta teknoloji kapasitemizin gelişebilmesi için Avrupa ile iş birliği içinde olmak zorundayız. Avrupa Birliği ile entegre bir Türkiye, Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu için de daha önemli bir stratejik ortak demektir." yorumunu yaptı.

Koç, Türkiye ekonomisinin 2017'de beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini, bunda vakitlice alınan önlemlerin etkili olduğunu, bu kararların özellikle de iç talebi destekleyerek büyümeye katkı sağladığını belirtti. AA