Nevşehir Valiliğini ziyaret eden ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ağbal, Vali İlhami Aktaş'tan kent hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan Ağbal, burada iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ağbal, toplantıda yaptığı konuşmada, son 17 yılda Türkiye'nin milli gelirinde önemli oranda artışlar olduğunu, milletin refah seviyesinin geçmiş yıllara kıyasla yükseldiğini belirtti.

Ülke ekonomisinin gelecek süreçte olağanüstü seviyede olumlu bir yöne doğru ilerlediğini aktaran Ağbal, "Türkiye 17 yılda milli gelirini üçe katladı. İnsanımızın refahı önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar arttı. Bugün Türkiye ekonomisi geldiği nokta itibarıyla olağanüstü yeni bir evreye doğru da ilerliyor. Bunu yaparken özel sektör olarak sizlerin bizlere olan güveni her şeyin üzerinde. Peş peşe açılan fabrikalar, yapılan yatırımlar bir taraftan istihdamı bir taraftan ülkemizin üretimini artırdı." diye konuştu.

Türkiye'nin en güçlü olduğu yönlerinden ikisinin kamu ekonomisi ve bankacılık sitemi olduğunu vurgulayan Ağbal, çeşitli avantajları içinde barındıran Türkiye'nin gelecek süreçte daha fazla yatırımcı çekeceğine inandığını, bunun da ekonominin büyümesini ve istihdamın artmasını sağlayacağını dile getirdi.