Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK Helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı.
İki ülke arasında 30 adet T129 ATAK Helikopteri’ nin satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.
Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.
Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK Helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşılamış olup, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.
Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. İHA
Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi
Amazon'un hisseleri rekor kırdı
Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum