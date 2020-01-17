Türkiye, Etiyopya’da en fazla yatırımı olan ikinci ülke

ADDİS ABABA (AA) - SELESHİ TESSEMA - Türkiye’nin Afrika açılımını başlattığı ülkelerden biri olan ve binlerce Türk işçinin çalıştığı Etiyopya, Türk yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İnşaat, tekstil, sanayi, turizm ve hizmet alanı başta olmak üzere Etiyopya'nın hemen her bölgesinde yatırımları bulunan Türk iş adamları, Türkiye’yi Etiyopya’da en fazla yatırımı olan ikinci yabancı ülke konumuna getirdi.

AA muhabirinin Etiyopya Yatırım Komisyonu'ndan aldığı verilere göre, şu anda ülkede 150’den fazla Türk şirketi, inşaat, tarım, üretim ve kimya sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımlarının yarısı bu ülkede bulunuyor. Şimdiye kadar 30 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayan Türk şirketleri, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler dolayısıyla yıllardır bu ülkenin kapısını aşındırıyor.

Hava yoluyla birlikte demir yolu hatlarına da yatırım yaparak, denize kapalı ülkeyi dünyaya açmaya çalışan Etiyopya, Türk ve Çinli şirketlerin yaptığı hatlarla ülkeyi demir ağlarla ördü.