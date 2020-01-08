FİNANS
  4. Türkiye, Fas'a açtığı "çelik" davasını kazandı

Türkiye, Fas'a açtığı "çelik" davasını kazandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı'nda, Fas'ın Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğuna ve kaldırılması gerektiğine dair karar onaylandı - DTÖ Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu: - "Çok taraflı sistemde ülkemizin haklarının korunması yönündeki güçlü diplomasi faaliyetlerine devam edeceğiz"

CENEVRE/BERLİN (AA) - Türkiye, Fas tarafından Türkiye'den çelik ithalatına getirilen antidamping önlemine karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) açmış olduğu davayı kazandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin talebiyle kurulan DTÖ paneli, Fas'ın Türk çelik ürünlerine karşı almış olduğu önlemin DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğuna ve kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

Panelin söz konusu kararı, DTÖ üyelerinin katılımıyla bugün toplanan DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Organı Toplantısı'nda onaylandı.

Fas, Türkiye'den yassı çelik ürünleri ithalatına yüzde 11 oranında anti-damping önlemi almıştı. Panel raporu, Fas'ın bu uygulamasını DTÖ kuralları çerçevesinde haksız bulmuştu. Raporun onaylanmasıyla Türkiye'nin haklılığı tescil edilmiş oldu.

Panel, geçen aylarda yayımladığı raporda, Fas'ın antidamping anlaşmasına aykırı hareket ederek Türkiye'nin DTÖ anlaşmalarından kaynaklanan haklarına zarar verdiğine hükmetmiş ve Fas'tan, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemişti. Panelin bu kararını temyiz etmek isteyen Fas, DTÖ Temyiz Organı'nın işlevsiz hale gelmesi sonrası temyiz talebini geri çekmiş, bunun üzerine Türkiye lehine olan panel kararı üyelerin onayına sunulmuştu.

- "DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri"

Türkiye'nin DTÖ nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, söz konusu kararın, DTÖ tarihinde Türkiye lehine tamamlanan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Madenoğlu, Ticaret Bakanlığı eş güdümünde yürütülen dava sürecinin Türkiye'nin çok taraflı sistem içerisinde kazanımları arasında önemli bir yeri olacağına işaret ederek, Türkiye'nin son dönemde DTÖ içerisindeki etkinliğinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki davalarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Madenoğlu, "Çok taraflı sistemde ülkemizin haklarının korunması yönündeki güçlü diplomasi faaliyetlerine devam edeceğiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldıTürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı
Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdıÇeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelik, dava, Dünya Ticaret Örgütü, Fas, türkiye,

En Çok Okunan Haberler

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Ünlü şefe icra şoku

Ünlü şefe icra şoku

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

Son dakika! TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Bakan açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Bakan açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor

Yok denecek kadar az! Fiyatı 25 liraya çıktı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.