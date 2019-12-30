Türkiye Finans, 2019'da 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, bu yıl 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 17 Aralık’ta yurt içi piyasaya sunduğu, 300 milyon lira tutarlı 90 ve 178 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı. Türkiye Finans, aralık ayı ihraç işlemiyle birlikte tüm yıl boyunca toplam 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etmiş oldu.

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık'ta gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300 milyon TL nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150 milyon TL ve diğeri 178 gün vadeli 150 milyon TL olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.