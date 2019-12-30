FİNANS
  4. Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye Finans, 300  milyon liralık yılın son kira sertifikası İle birlikte 2019 yılı boyunca toplam 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Türkiye Finans, 300 milyon liralık yılın son kira sertifikası İle birlikte 2019 yılı boyunca toplam 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"“Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300.000.000 lira nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150 milyon lira ve diğeri 178 gün vadeli 150 milyon lira olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Aynı gün içinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 300 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunarak piyasanın ilgi ve talebini arttırdık. 2019 yılı boyunca yüksek tutarlı sukuk işlemleri gerçekleştirerek piyasayı fonlamaya devam ettik. Bankamız bu yıl toplamda 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyürken; katılım bankaları olarak üzerimize düşeni yapmalı, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası olan katılım finans sistemindeki yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız. Devlet teşvikleri, özel sektörün desteği ve kurun istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeler, piyasalardaki finansal araçlara ilgiyi artırırken; Türkiye Finans olarak 2020 yılında da katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarını yatırımcılarımıza sunmaya, ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Çelik İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödülleri"Çelik İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödülleri"
Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyorFiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ekonomide kritik veri açıklandı

Ekonomide kritik veri açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

Rosatom’un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Sukuk ihracı TSKB’den

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! (2020 emekli maaş zammı ne kadar olacak?)

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.