FİNANS
  4. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yapmak zorundayız

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yapmak zorundayız

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, "Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik" ifadesini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yapmak zorundayız

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, yeni yıla zamlarla giren vatandaşlar fırıncının artan maliyetlerinden dolayı ekmeği de zamlı almak zorunda kalacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğe azami yüzde 20 zam söz konusu. Bu ay, maliyet değişikliğine göre bazı illerde yüzde 12, bazılarında yüzde 15-20 zam yapılacak. Şubat ayına sarkması esnafı mağdur eder" dedi.

'ÜRETEMEZ HALE GELDİK

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise, “Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 Mayıs-Aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son 1 ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik” diye konuştu.

İstanbul’da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas ettiğini aktaran Çetin, “Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020’nin ilk 6 ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1.75 TL olmasını talep ederiz" ifadesini kullandı.

TALEBİMİZİ 1.85 TL'YE ÇIKARDIK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ise, "250 gram ekmeğin 1.5 TL olmasını 2019 Ekim’de talep etmiştik. 2 Aralık 2019’daki son talebimizi 1.85 TL’ye çıkardık, bekliyoruz” dedi.

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdiMobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi
Tapu devri işlemlerinde yeni dönemTapu devri işlemlerinde yeni dönem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekmek Türkiye Fırıncılar Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

Ticaret Bakanı Pekcan: “2019 yılı ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar”

Ticaret Bakanı Pekcan: “2019 yılı ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar”

Tarladan seraya geçiş, patlıcanın fiyatını fırlattı

Tarladan seraya geçiş, patlıcanın fiyatını fırlattı

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

2019’da 2 milyon satılık ev ilanı verildi

2019’da 2 milyon satılık ev ilanı verildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.