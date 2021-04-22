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Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı

22.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanında iş birliğine ilişkin anlaşma onaylandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı

İki ülke arasındaki 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma, onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke de yenilenebilir ve temiz enerji ile enerji verimliliği alanında iş birliğini artırmak, bu alandaki projeleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla yetkili kurumlarını ve yatırımcılarını ortak çalışmaya teşvik edecek. Böylece taraflar, iş birliğinin tesis edilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasını destekleyecek.

Taraflar, hidrokarbon ve petrokimya kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin projelerde teknik iş birliği, yerbilimi ve rezervuar mühendisliğiyle ilgili projelerde iş birliği geliştirilmesi, hidrokarbonların aranması, üretimi, taşınması, işlenmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile petrokimya ve işlenmiş petrol ürünlerinin üretimi ve ticareti alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.

Öte yandan doğal gaz depolama tesislerinin, iletim altyapısının ve ilgili teknolojilerin inşası, rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin ve ilgili teknolojilerin inşası, rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi, yedek parçaların üretimi ve bakımı ile petrokimya ve petrol rafinerisi süreçlerinin derinleştirilmesi ve ham maddelerin daha etkin kullanım yollarının araştırılması için iki ülke arasındaki iş birliği artırılacak.

Elektrik alanında ise iki ülke, iletim sistemi operatörlerinin organizasyonel yapısının geliştirilmesine ilişkin tecrübe alışverişi, elektrik iletim şebekelerinin inşası, işletmesi ve bakımına ilişkin teknik iş birliği, elektrik ticareti ve enterkoneksiyon kapasitesinin geliştirilmesi ve elektrik piyasası düzenlenmesi alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak.

Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı uzman görüşleri doğrultusunda maden kaynaklarının aranması ve jeolojik araştırmalara yönelik iş birliği olanakları değerlendirilirken, madencilikle ilgili eğitim programları düzenlenecek ve en yüksek güvenlik emniyet, çevre koruma standartlarına uygun olarak madencilik alanında teknolojiler geliştirilecek.

Taraflar, özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının enerji ve maden alanında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve şirket oluşturmalarını destekleyecek. Ayrıca her iki ülkede veya üçüncü ülkelerde enerji ve madencilik alanında yatırımları teşvik etmek için kamu ve özel şirketleri aracılığıyla birlikte çalışma gerçekleştirebilecek.

Anlaşma, iki ülkenin de kendi iç yasal usullerinin tamamlandığını diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup 5 yıl devam edecek. Ülkeler 5 yılın sonunda anlaşmayı sona erdirme niyetini bildirmediği takdirde takip eden 5 yıllık süreler için anlaşma geçerli olacak.

AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Azerbaycan Türkiye
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