Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı

İki ülke arasındaki 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma, onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke de yenilenebilir ve temiz enerji ile enerji verimliliği alanında iş birliğini artırmak, bu alandaki projeleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla yetkili kurumlarını ve yatırımcılarını ortak çalışmaya teşvik edecek. Böylece taraflar, iş birliğinin tesis edilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasını destekleyecek.

Taraflar, hidrokarbon ve petrokimya kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin projelerde teknik iş birliği, yerbilimi ve rezervuar mühendisliğiyle ilgili projelerde iş birliği geliştirilmesi, hidrokarbonların aranması, üretimi, taşınması, işlenmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile petrokimya ve işlenmiş petrol ürünlerinin üretimi ve ticareti alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.

Öte yandan doğal gaz depolama tesislerinin, iletim altyapısının ve ilgili teknolojilerin inşası, rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin ve ilgili teknolojilerin inşası, rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi, yedek parçaların üretimi ve bakımı ile petrokimya ve petrol rafinerisi süreçlerinin derinleştirilmesi ve ham maddelerin daha etkin kullanım yollarının araştırılması için iki ülke arasındaki iş birliği artırılacak.