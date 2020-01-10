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  4. Türkiye İMSAD- İhracat Değer Endeksi Kasım’da yüzde 5.4 düştü

Türkiye İMSAD- İhracat Değer Endeksi Kasım’da yüzde 5.4 düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre İhracat Değer Endeksi Kasım’da geçen aya göre yüzde 5.4 geriledi.

İstanbul, 10 Ocak (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre İhracat Değer Endeksi Kasım’da geçen aya göre yüzde 5.4 geriledi.
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım ayı sonuçlarına göre, Kasım ayında dış ticarette geçen yıldan kaynaklanan baz etkiler sona erdi. İhracatta yavaşlama yaşanırken, yılın en yüksek aylık ithalat Kasım ayında gerçekleşti.
Kasım ayında 4.47 milyon ton ihracat yapıldı
İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi Kasım’da geçen aya göre yüzde 5.4 geriledi. İhracat Miktar Endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,7 arttı. İhracat Değer Endeksi Kasım ayındaki düşüşle geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.6 düzeyinin altında oldu. İhracat Birim Fiyat Endeksi Kasım ayında geçen aya göre düştü. Miktarın yine yüksek olduğu Kasım ayında ihracat, 4.47 milyon ton olurken, ihracat değer olarak 1.83 milyar dolar düzeyinde hesaplandı. Böylece 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında yıllık ihracat 21.4 milyar dolar oldu. İhracatta değer olarak gerileme yaşanan kasım ayında ihracat birim fiyatları 0.41 dolara inerken, geçen yılın aynı döneminde bu fiyat 0.54 dolardı.
İthalat miktarı yükseldi, birim fiyatları indi
İthalat Miktar Endeksi Kasım ayında geçen aya göre yüzde 18.8 artarken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 12.3 düzeyinin üzerine yükseldi. Kasım ayında 251.3 bin ton ile yılın en yüksek miktar ithalatı yapılırken, ithalatın 605 milyon dolar olduğu bu dönemde, ithalat birim fiyatları geçen yılın aynı ayındaki 2.60 dolardan kilogram başına 2.41 dolara indi.
İhracat birim fiyatları düşmeye devam ediyor
2019 yılı kasım ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracat birim fiyatları geçen yılın Kasım ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak tek haneli rakamlarda olurken ağaç ve ahşap ürünleri ihracat birim fiyatı değişmedi. Fiyatı artan sektör yüzde 24.1 ile prefabrik yapılar oldu, mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat birim fiyatı ise yüzde 25 düştü. Kimyasal bazlı ürünler ihraç birim fiyatı da yüzde 11.8 geriledi. Elektrikli malzemeleri ve teçhizatları ihracat birim fiyatları ise geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 2.2 düşerek en sınırlı gerileme izlenen alt sektör oldu.
Kasım ayında sekiz alt ürün grubunun altısının ihracatı miktar olarak ise geçen yılın Kasım ayına göre arttı. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 46.8 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 22.9 ile kimyasal bazlı ürünler olurken, demir çelik ürünleri ihracat miktarı ise yüzde 18.4 geriledi.
Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatları da geriledi
Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı değer endeksleri Kasım ayında geçen aya göre geriledi. Türkiye sanayi ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı 2018 yılı Kasım ayındaki 1.63 dolar düzeyinden 2019 Kasım ayında 1.48 dolara ve inşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı da 0.54 dolardan 0.41 dolara indi. Aynı dönemde inşaat malzemeleri dışı sanayi ortalama ihracat birim fiyatları ise 2.66 dolar düzeyinden 2.75 dolara yükseldi.

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