Yıl sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak.
İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Kuveyt, S. Arabistan, Libya, Irak yer alıyor.
İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli, Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor. (Yeni Asır)
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