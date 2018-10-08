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Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Hükümetin 1.5 milyon kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attığı istihdam seferberliği ülke sınırlarını aştı.

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Yıl sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak.

İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Kuveyt, S. Arabistan, Libya, Irak yer alıyor.

İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli, Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor. (Yeni Asır)

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dolar maaş istihdam

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hani dolar ile ücret yoktu ?
HANİ DOLAR YOKTU. BU NE PERHİZ BU NE....
Şaval kaval hangi iş kurumuna başvuru yapacaz masal anlatmayın........
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