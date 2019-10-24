Ticaret Bakanı değerlendirdi! Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükselerek 33. sıraya çıktı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) Türkiye'nin bir önceki rapora kıyasla 10 sıra yükseldiğini, 190 ülke arasında 33. sırada yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin son iki yılda 60. sıradan 33'üncülüğe çıkarak etkileyici bir performans ortaya koyduğuna dikkati çeken Pekcan, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



KAYNAK:AA

