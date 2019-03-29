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Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 63,1 AZALDI

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında yüzde 69,4 iken, 2019 Şubat ayında yüzde 86,4'e yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 0,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 16,9 azaldı.

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İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 741 milyon dolar ile İspanya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Şubat ayında 1 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 371 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 347 milyon dolar ile Almanya ve 842 milyon dolar ile ABD izledi.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,2'dir. Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7'dir.

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GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 14 MİLYAR 308 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar oldu. Şubat ayında ithalat ise yüzde 19,2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,1 olarak gerçekleşti.

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TÜİK ihracat rakamları

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