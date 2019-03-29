Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 63,1 AZALDI

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında yüzde 69,4 iken, 2019 Şubat ayında yüzde 86,4'e yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 0,2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 16,9 azaldı.



İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 741 milyon dolar ile İspanya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Şubat ayında 1 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 371 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 347 milyon dolar ile Almanya ve 842 milyon dolar ile ABD izledi.