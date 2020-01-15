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  4. Türkiye, kasımda AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, kasımda AB ile ticaret fazlası verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye, kasımda AB ile ticaret fazlası verdi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye, kasımda Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 233,1 milyon avro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin kasım ayında toplam ihracatı 172,7 milyar avro, ithalatı 170,1 milyar avroya ulaştı. AB, kasım ayında yaklaşık 2,6 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nin ise kasım ayında toplam ihracatı 197,7 milyar avro, ithalatı 177 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 20,7 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, kasımda AB'ye 6 milyar 828,6 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 595,5 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, kasımda 233,1 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, 2019'un 11 ayında AB'ye yaklaşık 74 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 67 milyar avro ithalat gerçekleştirdi.

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