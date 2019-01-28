Türkiye kasımda İran'dan petrol alımını durdurdu

Türkiye geçen yıl kasımda İran'dan ham petrol ithalatını sıfırladı.

Türkiye'nin İran'dan ham petrol ithalatı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının açıklandığı 2018 mayıs ayından bu yana giderek azaldı ve kasım ayında tamamen sıfırlandı.

AA muhabirinin EPDK verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl kasımda İran'dan petrol alımını durduran Türkiye, ham petrol ihtiyacını sırasıyla Irak, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan karşıladı.

ABD'nin geçen yıl mayıs ayında İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve kasımdan itibaren İran'ın petrol ticaretini hedefleyen yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla, Türkiye'nin İran'dan petrol alımında önemli düşüş yaşandı.

Aylık ortalama 1 milyon tonun üzerinde seyreden ithalat geçen yılın haziranda 285 bin tona indi. Temmuzda bu miktar yeniden 800 bin tonlara yükselse de kademeli olarak azaldı ve kasımda sıfırlandı.

Türkiye'nin İran'dan petrol alımı geçen yıl haziran-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,59 azalarak 2 milyon 997 bin tona indi. 2017'nin Haziran-Kasım döneminde İran'dan 6 milyon 66 bin ton ham petrol ithal edilmişti.