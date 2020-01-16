"Türkiye, kuru meyvede kural koyucu olmak zorunda"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye’nin kuru meyve sektöründe kural koyucu ülke olmak zorunda olduğunu, 2019 yılında elde edilen 1.4 milyar dolarlık gelirin ve yüzde 22’lik artışın, 2020 yılında da üretim ve ticaret alanlarında sürdürülebilirliğini hedeflediklerini söyledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının değerlendirildiği ve 2020 yılı içerisinde izlenecek yol haritasının açıklanması amacıyla basın toplantısı düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye olarak kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir gibi değerli ürünlerde dünya lideri olduklarını ve bundan dolayı da kural koyucu olmak zorunda olduklarını vurguladı.

İhracatta yüzde 22 artış

Birol Celep, 2019 yılında Türk kuru meyve sektörünün 1.4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştığını söyleyerek, “Bunun 1 milyar dolarlık büyük dilimi, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edildi. EİB’in ise toplam Türkiye Kuru Meyve ihracatındaki payı yüzde 63 oranında yani 894 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk kuru üzümü, Türk kuru inciri ve Türk kuru kayısısı dünya genelinde bilinen prestijli ve sağlıklı marka ürünlerimiz. 2019-20 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında güzel bir seviye yakaladık. 2019 yılında çekirdeksiz kuru üzümümüzün ihraç fiyatında ortalama 2.150 USD/ton seviyesine ulaştık ve ülkemize 524 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Bu değer 2018 yılında 1.760 USD/ton, 2017 yılında ise 1.560 USD/ton seviyelerindeydi. Ortalama ihraç fiyatımızdaki yüzde 22’lik artış, hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir başarıdır” dedi.