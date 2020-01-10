Türkiye Maarif Vakfı istişare toplantısı

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalayan Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yeşilay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yunus Emre Enstitüsü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Diyanet Vakfı kurumlarının temsilcileri, 49 üniversiteden rektör ve rektör yardımcıları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Temsilcileri, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği Temsilcileri gibi paydaş kurumlar katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "Paydaş Kamu Kurumları ve Üniversiteler ile İş Birliği İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Maarif Vakfı'nın Türkiye'nin Eğitimin Uluslararasılaştırılması stratejisine hizmet ettiğini belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinde açtığımız eğitim kurumlarına ilaveten Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerdeki öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve kültürel bağları güçlendirmek için kurslar ve etüt merkezleri açıyoruz. Faaliyet gösterilen ülkelerde ‘Türkiye Çalışmaları’ ve benzeri çalışmaları destekleyerek Türkiye algısının olumlu yönde gelişmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Tüm dünyada Türkiye’nin eğitim kurumlarını tanıtarak, uluslararası eğitim ajansı işlevini üstleniyoruz. Vakıf son 3 yılda dünya genelinde 100 ülkeyle resmi temas sağladı, 50 ülkede temsilcilikler açıp 60 ülkede de faaliyetler yürütüyor."

Akgün açıklamasında şunlara vurgu yaptı:

"19 ülkede (Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Irak, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan Tunus ve Venezuela) FETÖ iltisaklı toplam 216 okul devir alınmıştır. Devralınan FETÖ iltisaklı eğitim kurumları dışında, stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 99 yeni okul açılmıştır. (ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Burundi, Cibuti, Gambiya, Gana, Gürcistan, Irak, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Moritanya, Romanya, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somali Federasyonu, Tanzanya) vakfımızın Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Kosova ve Belarus'ta 8 eğitim merkezi, Arnavutluk'ta 1 üniversitesi ve dünya genelinde 42 yurt binası bulunmaktadır. 42 ülkede bulunan 324 okul, üniversite ve eğitim merkezinde toplam 38 bin 449 öğrencimiz ile faaliyetlerimiz sürmekte olup, yeni öğrenci kayıtlarımız devam etmektedir."