Türkiye mesai saatleriyle dünya birincisi

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, ülkelerin çalışma oranlarını ve buna karşılık kazandıkları para üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’inEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) verilerinden ve yazılı basına yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre,Türkiye’deki çalışanların haftada ortalama 47,9 saat mesai yaparken, fazla çalışma saatleriyle dünyada birinci sırada yer aldığı görüldü. Kolombiya haftada 47,9 saat mesaisiyle Türkiye’yi zirvede yalnız bırakmazken, Meksika 45,2 saat çalışma ile onları takip etti. Kosta Rika’lı vatandaşlar ise 44,9 saat çalışaraklistenin dördüncü sırasında yer aldı.

MESAİ ÇOK PARA AZ

Ajans Press ve ITS Medya’nın konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde mesai saatleri ve çalışma hayatıyla ilgili medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisinde 6 bin 133 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 12 bin 752 oldu. Öte yandan haftada 47,9 saatten fazla çalışan Türkiye’ye karşın, Hollandahaftada 29,1 saat çalışarak listenin son sırasında yer aldı. Hollanda’yı 32,1 saatle Danimarka, 34 saat ile de Norveç ve İsviçre izledi. Böylelikle haftada 40 saati bulmayan Avrupa’daki çalışma saatleriyle Türkiye’nin çalışma saatleri kıyaslandığında bir hayli fark olduğu gözlendi. Buna karşın, çalışma saatleri çok daha az olan Avrupalıların, Türklerden daha iyi ücret aldığı görüldü. Bu istatistiğe bir tek Polonya’nın uymadığı saptanırken, haftada 39,9 çalışan ülkenin diğer yerlere oranla çok düşük kazanç elde ettiği belirlendi.