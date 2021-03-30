'Türkiye'nin 1,6 milyon ton yeşil hidrojen potansiyeli var'

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yılda ortalama 70-100 milyon ton hidrojen üretildiğini ifade etti.

Hidrojenin kullanılması konusunda kamunun, özel şirketlerin devreye girmesine uygun ortamı sağlaması gerektiğini dile getiren Gökalp, "Türkiye'de hidrojenin sektörlerde kullanımı ve yaygınlaştırılması için finansman kurgusu öyle planlanmalı ki 10 sene sonra kamu desteğine gerek kalmasın. Örneğin, yeşil hidrojen üretimi için elektrolizör teknolojisine ihtiyacımız var. Türkiye bu teknolojiye bugün hakim değil, bir çözümünü bulmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel hidrojen üretiminin tamamının doğal gaz üzerinden üretilen "gri hidrojen" olduğuna dikkati çeken Gökalp, şöyle devam etti:

"Bu sektörlerde temiz hidrojene geçiş sağlanırsa hidrojen üretim fiyatları düşecek ve başka sektörlere yayılımı kolaylaşacak. Türkiye'de hidrojenin tanınması, mesela doğal gaz şebekelerine karıştırılabilmesi için yetkili kurumlar tarafından kanunen düzenleme yapılması gerekiyor. Doğal gaz piyasasını düzenleyen kanunla bunu yapmak imkansız. Üretim teknolojilerine yatırım yapmazsak hidrojenin önünü açamayız. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, hidrojen üretimi konusunda zengin bor rezervlerini kullanabilir. Bor ve alüminyum gibi metallerin hidrolizi ile taşınabilir sistemlerde istenildiği zaman istenildiği kadar hidrojen üretimi sağlanabilir. Sanayi üretimini karbonsuzlaştırmada yeşil hidrojeni devreye sokmamız hidrojenin geleceği açısından önemli."