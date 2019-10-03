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Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye, ocak-eylül döneminde 91 ülkeye 3 milyon 943 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 'acısı' 91 ülkeyi yaktı

Türkiye'de üretilen ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden pul biber 91 ülkeye ihraç edildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2018 yılında 5 milyon 899 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Hollanda, Ekvator Ginesi, Tayvan, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya ve Kostarika'nın da arasında olduğu 91 ülkeye yapılan ihracattan 3 milyon 943 bin dolarlık gelir elde edildi.

Pul biber ihracatında ilk sırayı 354 bin tonla Suudi Arabistan aldı. Bu ülkeyi 323 bin tonla Almanya ve 142 bin tonla Birleşik Krallık izledi.

Türkiye'de en fazla pul biber ihracatı gerçekleştiren şehir 381 bin tonla Gaziantep oldu. Bu kenti 188 bin tonla İzmir ve 183 bin tonla Hatay takip etti.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA PİYASAYA SUNULUYOR

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki işletmesinde pul biber üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri biberleri işleyerek paketleyip yurt içi ve yurt dışı piyasasına sunduklarını belirtti.

Yıllık üretimlerinin yüzde 10'unu ihracata gönderdiklerini anlatan Köse, "Ürettiğimiz biberleri ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre gibi Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hedefimiz üretimimizin yüzde 25'ini ihracata göndermek." dedi.

Köse, bu dönemin biberin hasat sezonu olduğunu belirterek, iş yoğunluğu nedeniyle 200 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

İlçede faaliyet gösteren diğer bir biber fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Köse ise iyi tarım uygulamasıyla elde ettikleri ürünleri tesislerinde işleyerek pul biber haline getirdiklerini ifade etti.

'BU PUL BİBELER DÜNYA VE AB STANDARLARINA UYGUN'

Hijyenik şartlarda, insan sağlığına uygun bir şekilde üretim yaptıklarını belirten Ökkeş Köse, şöyle konuştu:

"Bir yılda fabrikamızda yaklaşık bin 300 ton üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz biberler dünyanın her yerine gidiyor. Bu pul biberler dünya ve AB standartlarına uygun. Amerika'ya, Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere gönderiyoruz. 2018 yılında 250 ton biberi ihracatçı firmalar üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdik. 2018 ile 2019 yılı arasında ihracatta yüzde 20 gibi bir artışımız var. Ürünümüz tanındıkça talep görüyor, ürünün kalitesi nedeniyle satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Renk, aroma ve koku olarak dünyadaki diğer üretici ülkelerden çok farklı olduğumuz ortaya çıktı. Tanıtım sayesinde ürün satışımız artıyor. Ocak ayından bu yana 200 ton ihracat yaptık, yıl sonuna kadar 300 ton ihracat olmasını bekliyoruz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
pul biber ihraç

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