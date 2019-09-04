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Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1 ayın zirvesini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri daha fazla faiz indirimi beklentisiyle yaklaşık 1 ayın zirvesini gördü.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 1 ayın zirvesini gördü

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, Merkez Bankası'nın (TCMB) daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentisiyle dört günlük kazanımlarını artırmasının ardından yaklaşık 1 ayın zirvesini gördü.

Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin uzun vadeli tahvilleri en fazla kazanımı kaydederken, 2038 vadeli tahvili 1.1 sent artışla 7 Ağustos'tan bu yana en büyük kazanımı kaydetti ve 101.2 sente yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Ağustos'ta yüzde 1.3 olan beklentilerin oldukça altında yüzde 0.86 artış gösterdi. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 15.01 artarak yüzde 15.51 olan beklentilerin altında kaldı.

Ağustos'ta manşet ve çekirdek enflasyonda gözlenen düşüşün yanı sıra Eylül ve Ekim'de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyebilecek olması TCMB'nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiriyor.

KAYNAK:REUTERS

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dolar cinsi tahvil merkez bankası

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