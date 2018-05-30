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Türkiye'nin en büyük firması açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi yine TÜPRAŞ oldu.

Türkiye'nin en büyük firması açıklandı

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması sonuçları açıklandı.

2017 yılı sonuçlarına göre 500 sanayi şirketinin üretimden satışlarına göre belirlenen listede ilk sırayı Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) aldı. TÜPRAŞ'ın üretimden satışları 51,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Ford Otomotiv 22,7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu.

Listede ilk 6'nın 5'i otomotiv sektörü devlerinden oluştu.

Listede geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapanlar Ford, Toyota, TOFAŞ, OYAK Renault ve TÜPRAŞ olarak belirlendi.
İSO 500'e büyüme damgası

Araştırmada, ilk 500'ün üretimden satışları 2017 yılında yüzde 33,2 artışla 490 milyar TL’den 653 milyar TL’ye çıkarak yüksek performansı sergiledi. Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı.

İSO 500'ün büyümesi 2017 yılında yüzde 19’luk artış gösterdi. Gerçekleşen büyüme oranı İSO 500’de son 13 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkat çekti.

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Tüpraş İSO

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