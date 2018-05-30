FİNANS

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması yayınlandı.

İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesindeki ilk 40 firma ve elde ettikleri ciro:

İşte zirvedeki sanayi şirketi

1 / 40

40-Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

40-Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
2.794.082.188
2 / 40

39-AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

39-AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
2.834.463.303
3 / 40

38-Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

38-Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
2.911.846.153
4 / 40

37-Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

37-Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
2.935.246.082
5 / 40

36-Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

36-Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
3.071.931.731
6 / 40

35-Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

35-Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
3.277.138.474
7 / 40

34- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

34- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
3.072.445.212
8 / 40

33-Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

33-Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
3.079.564.088
9 / 40

32-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

32-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
3.171.487.805
10 / 40

31- Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

31- Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
3.277.138.474
11 / 40

30 - Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

30 - Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
3.402.705.248
12 / 40

29-Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

29-Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
3.488.988.451
13 / 40

28 - TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş

28 - TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş
3.608.591.419
14 / 40

27- Bosch San. ve Tic. A.Ş.

27- Bosch San. ve Tic. A.Ş.
3.836.458.324
15 / 40

26 - Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

26 - Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
3.846.654.092
16 / 40

25- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

25- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
3.874.621.336
17 / 40

24- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

24- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
3.942.769.194
18 / 40

23- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

23- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
3.957.671.084
19 / 40

22- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

22- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.
4.453.651.886
20 / 40

21 -Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

21 -Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
4.480.411.691
21 / 40

20- Aselsan Elektronik San Tic. A.Ş

20- Aselsan Elektronik San Tic. A.Ş
4.484.420.748
22 / 40

19- Tosçelik Profil ve sac Endüstirisi

19- Tosçelik Profil ve sac Endüstirisi
5.003.862.517
23 / 40

18- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü

18- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü
5.202.939.442
24 / 40

17- BSH Ev aletleri San ve Tic A.Ş

17- BSH Ev aletleri San ve Tic A.Ş
5.749.012.324
25 / 40

16- İstanbul Altın referansı A.Ş

16- İstanbul Altın referansı A.Ş
6.199.419.278
26 / 40

15- Vestel Elektronik San Tic. A.Ş

15- Vestel Elektronik San Tic. A.Ş
6.295.924.137
27 / 40

14- Çolakoğlu Metalurji A.Ş

14- Çolakoğlu Metalurji A.Ş
6.314.022.611
28 / 40

13- Petkim Petrokimya Holding A.Ş

13- Petkim Petrokimya Holding A.Ş
6.473.545.885
29 / 40

12- Merceden Benz Türk A.Ş

12- Merceden Benz Türk A.Ş
6.486.557.570
30 / 40

11- Aygaz A.Ş

11- Aygaz A.Ş
6.768.921.616
31 / 40

10- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic A.Ş

10- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic A.Ş
8.361.235.000
32 / 40

9- İçdaş Çelik Enerhi Tersane ve ulaşım sanayi A.Ş

9- İçdaş Çelik Enerhi Tersane ve ulaşım sanayi A.Ş
9.307.530.883
33 / 40

8- Ereğli Demir ve çelik Fabrikaları T.A.Ş

8- Ereğli Demir ve çelik Fabrikaları T.A.Ş
9.920.840.201
34 / 40

7- İskenderun Demir ve çelik fabrikaları A.Ş

7- İskenderun Demir ve çelik fabrikaları A.Ş
10.623.490.800
35 / 40

6- Arçelik A.Ş

6- Arçelik A.Ş
12.582.252.953
36 / 40

5- Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş

5- Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş
15.673.395.350
37 / 40

4- Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş

4- Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş
15.911.044.439
38 / 40

3- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye

3- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
17.830.449.851
39 / 40

2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş
22.669.355.014
40 / 40

1- Tüpraş - Türkiye Petrol Rafnerileri A.Ş

1- Tüpraş - Türkiye Petrol Rafnerileri A.Ş
51.143.020.471
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sanayi dev İSO Tüpraş

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Uber'den Türkiye açıklaması

Uber'den Türkiye açıklaması

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES süreçlerini hızlandırdı

Vakıf Emeklilik, Otomatik BES süreçlerini hızlandırdı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı

TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı

Türkiye mesai saatleriyle dünya birincisi

Türkiye mesai saatleriyle dünya birincisi

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

Şirketler de tapu başvurularını internetten yapabilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.