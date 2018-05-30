Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesindeki ilk 40 firma ve elde ettikleri ciro:
İşte zirvedeki sanayi şirketi
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40-Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
2.794.082.188
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39-AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
2.834.463.303
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38-Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
2.911.846.153
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37-Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
2.935.246.082
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36-Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
3.071.931.731
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35-Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
3.277.138.474
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34- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
3.072.445.212
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33-Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
3.079.564.088
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32-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
3.171.487.805
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31- Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.
3.277.138.474
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30 - Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
3.402.705.248
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29-Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
3.488.988.451
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28 - TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş
3.608.591.419
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27- Bosch San. ve Tic. A.Ş.
3.836.458.324
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26 - Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
3.846.654.092
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25- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
3.874.621.336
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24- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
3.942.769.194
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23- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
3.957.671.084
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22- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.
4.453.651.886
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21 -Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
4.480.411.691
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20- Aselsan Elektronik San Tic. A.Ş
4.484.420.748
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19- Tosçelik Profil ve sac Endüstirisi
5.003.862.517
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18- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü
5.202.939.442
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17- BSH Ev aletleri San ve Tic A.Ş
5.749.012.324
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16- İstanbul Altın referansı A.Ş
6.199.419.278
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15- Vestel Elektronik San Tic. A.Ş
6.295.924.137
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14- Çolakoğlu Metalurji A.Ş
6.314.022.611
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13- Petkim Petrokimya Holding A.Ş
6.473.545.885
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12- Merceden Benz Türk A.Ş
6.486.557.570
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11- Aygaz A.Ş
6.768.921.616
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10- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic A.Ş
8.361.235.000
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9- İçdaş Çelik Enerhi Tersane ve ulaşım sanayi A.Ş
9.307.530.883
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8- Ereğli Demir ve çelik Fabrikaları T.A.Ş
9.920.840.201
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7- İskenderun Demir ve çelik fabrikaları A.Ş
10.623.490.800
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6- Arçelik A.Ş
12.582.252.953
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5- Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş
15.673.395.350
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4- Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş
15.911.044.439
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3- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
17.830.449.851
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2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş
22.669.355.014
40 / 40
1- Tüpraş - Türkiye Petrol Rafnerileri A.Ş
51.143.020.471
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