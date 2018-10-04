FİNANS

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul Rami’de 93.5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina ve arazisinin satışı yarın yapılacak.

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

E-5 ve TEM bağlantı yoluna cepheli dev arazide yerleşik, 6 yıl önce iflas eden ve daha önce düzenlenen satış ihalesi iptal olan Uzel, traktör üretiminde Türk sanayisinin en köklü ve en büyük kuruluşlarından biri olarak gösteriliyordu.

İstanbul Rami’de bulunan 93 bin 547 metrekarelik alanda, 150 yıl önce fayton üretim atölyesi olarak kurulan ve 1937 yılında makine ve traktör fabrikası olarak faaliyete geçen Uzel Makine Traktör'ün binası ve arazisi 446 milyon 139 bin 553 lira muhemmen bedelle yeniden satışı bir süre önce ilanla duyurulmuştu.

Muhemmen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma

Satış ilanında arazi ve binanın İstanbul 1 İflas Müdürlüğü’nün 2013/19 sayılı dosyasından 5 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00’te muhemmen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırma yolu ile satışa çıkarıldığı bilgisi de paylaşılmıştı.

İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde ihale 7 Kasım 2018'de saat 14:00'da yenilenecek.Uzel Makine hakkında 6 yıl önce mahkemenin iflas kararı vermesi sonrası, şirket için tasfiye süreci başlamış ve üç yıl önce yapılan ihale de iptal edilmişti. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Uzel Makine Traktör Fabrikası rami satış

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