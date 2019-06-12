Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle bakın hangi marka "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

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En değerli 100 markanın toplam değeri 19,8 milyar dolar Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98'inci sıradan listeye girdi.