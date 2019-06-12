Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle bakın hangi marka "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.
İşte ilk sıradaki marka
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En değerli 100 markanın toplam değeri 19,8 milyar dolar Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98'inci sıradan listeye girdi.
Marka Adı: Vestel
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 265 2019 Sırası: 20
Marka Adı: Tofaş
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 299 2019 Sırası: 19
Marka Adı: Bim
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 308 2019 Sırası: 18
Marka Adı: Anadolu Efes
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 315 2019 Sırası: 17
Marka Adı: Opet
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 364 2019 Sırası: 16
Marka Adı: DenizBank
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 371 2019 Sırası: 15
Marka Adı: VakıfBank
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 396 2019 Sırası: 14
Marka Adı: Ülker Bisküvi
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 409 2019 Sırası: 13
Marka Adı: Halkbank
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 428 2019 Sırası: 12
Marka Adı:BSH
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 441 2019 Sırası: 11
Marka Adı: Ford Otosan
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 458 2019 Sırası: 10
Marka Adı: Yapı Kredi
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 647 2019 Sırası: 9
Marka Adı: Arçelik
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 837 2019 Sırası: 8
Marka Adı: Akbank
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 934 2019 Sırası: 7
Marka Adı: İş Bankası
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.135 2019 Sırası: 6
Marka Adı: Turkcell
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.182 2019 Sırası: 5
Marka Adı: Türk Telekom
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.185 2019 Sırası: 4
Marka Adı: Garanti
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.344 2019 Sırası: 3
Marka Adı: Ziraat Bankası
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.637 2019 Sırası: 2
Marka Adı: Türk Hava Yolları
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.735 2019 Sırası: 1
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