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Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle bakın hangi marka "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

İşte ilk sıradaki marka

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En değerli 100 markanın toplam değeri 19,8 milyar dolar Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98'inci sıradan listeye girdi.

Marka Adı: Vestel

Marka Adı: Vestel
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 265 2019 Sırası: 20

Marka Adı: Tofaş

Marka Adı: Tofaş
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 299 2019 Sırası: 19

Marka Adı: Bim

Marka Adı: Bim
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 308 2019 Sırası: 18

Marka Adı: Anadolu Efes

Marka Adı: Anadolu Efes
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 315 2019 Sırası: 17

Marka Adı: Opet

Marka Adı: Opet
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 364 2019 Sırası: 16

Marka Adı: DenizBank

Marka Adı: DenizBank
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 371 2019 Sırası: 15

Marka Adı: VakıfBank

Marka Adı: VakıfBank
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 396 2019 Sırası: 14

Marka Adı: Ülker Bisküvi

Marka Adı: Ülker Bisküvi
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 409 2019 Sırası: 13

Marka Adı: Halkbank

Marka Adı: Halkbank
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 428 2019 Sırası: 12

Marka Adı:BSH

Marka Adı:BSH
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 441 2019 Sırası: 11

Marka Adı: Ford Otosan

Marka Adı: Ford Otosan
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 458 2019 Sırası: 10

Marka Adı: Yapı Kredi

Marka Adı: Yapı Kredi
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 647 2019 Sırası: 9

Marka Adı: Arçelik

Marka Adı: Arçelik
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 837 2019 Sırası: 8

Marka Adı: Akbank

Marka Adı: Akbank
2019 Marka Değeri (Milyon Dolar): 934 2019 Sırası: 7

Marka Adı: İş Bankası

Marka Adı: İş Bankası
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.135 2019 Sırası: 6

Marka Adı: Turkcell

Marka Adı: Turkcell
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.182 2019 Sırası: 5

Marka Adı: Türk Telekom

Marka Adı: Türk Telekom
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.185 2019 Sırası: 4

Marka Adı: Garanti

Marka Adı: Garanti
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.344 2019 Sırası: 3

Marka Adı: Ziraat Bankası

Marka Adı: Ziraat Bankası
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.637 2019 Sırası: 2

Marka Adı: Türk Hava Yolları

Marka Adı: Türk Hava Yolları
2019 Marka Değeri (Milyar Dolar): 1.735 2019 Sırası: 1
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