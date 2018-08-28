FİNANS

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi Projesi" çerçevesinde 30 bin lira ücret karşılığında bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Tanay, yöredeki koyları, antik kentleri gezip tatil deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor. Maaşı asgari ücretin 19 katı olan Efe'nin, gezilerindeki masrafları da Ortaca Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde başlatılan "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten "profesyonel turist" Efe Talay, yoğun mesai harcıyor.

Tatil deneyimlerini ve gezdiği turistik yerlerin fotoğraflarını Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlayan Efe Tanay, 27 günlük süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Tanay, 1-31 Ağustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tanıtımına yapmak için 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından seçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'yi tanıtım için gezdiğini belirten Tanay, "Ağustos ayının ilk gününden itibaren Dalyan'da gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı. Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim. Esnafından sanatına, yemeğinden kültürüne bölgenin tüm güzelliklerini tanıtıyorum." dedi.

Projenin çok eğlenceli geçtiğini vurgulayan Tanay, "Tedavisi devam eden kaplumbağaların suya kavuşmasına yardımcı oldum. Dalyan ve Dalyan'ı Dalyan yapan her şeyle ilgili çekimler yapıyor, bunu sosyal medya hesapları ve internet sitemizden paylaşıyoruz. Bölgenin ne kadar güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden çok olumlu mesajlar aldığını aktaran Tanay, şunları kaydetti:

"Birçok insan sosyal medya üzerinden bizim gösterdiğimiz yerlere gidip, bizim yemek yediğimiz yerlerde yemek yedi. Bizim gezdiğimiz antik kentleri merak edip geldi. Seyir tepeleri ve koyları gezdi. Bunları da bizimle paylaştı. Bölgede yaşayan bir çok insan bile bizim gittiğimiz ve tanıttığımız yerleri bilmediklerine dair mesajlar gönderdi. Burası gerçekten doğası mükemmel ve el değmemiş eşsiz bir yer. Biz bu alanların ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Takipçilerimizle bunu İngilizce ve Türkçe olarak paylaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal medyadan bizi takip edenler ulaşımı daha kolay olduğu için genelde oradan bize dönüş yapıyorlar. Sitemizden de her gün fotoğraf ve videolarla yayınlar yapıyoruz. Bu anlamda insanlardan çok güzel dönüşler alıyoruz."

Dalyan'ın ve Ortaca'nın her karış toprağını gezdiğini ve çok iyi öğrendiğini anlatan Tanay, önümüzdeki dönemde bölgeye tekrar gelip tatil yapacağını, birçok insanın da bölgeyi tanıdıkça tekrar tekrar gelmek istediğini ifade etti.

Tanay, ziyaretçilerin projeyi instagramda @bestjobinturkey ve @efetanay hesaplarından takip edebileceğini de dile getirdi.

- "Profesyonel turist"in seçilme süreci

Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaca'nın tanıtımı için " 30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor" ilanına 8 bin 235 kişi başvuru yapmıştı. Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan iki dakikalık video ekledi. "Bestjobinturkey.com" adresinden başvuru yapanlar arasında öğrenci, iş kadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, iş adamları ve gezginler de yer aldı. Değerlendirme sonucunda İstanbul'da yaşayan Efe Tanay, "profesyonel turist" seçildi.

Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarınca karşılanan ve sigortası da yapılan "profesyonel turist", tatilin sonunda 30 bin lira maaş alacak.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandıNestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gezgin muğla türkiyenin en iyi iş projesi tatil deneyimi fotoğraf turist sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar

Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı

İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak

İŞKUR TYP Kapsamında CTE İstanbul'da personel alımı yapacak

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Et ve Süt Kurumu'ndan 'şarbon' açıklaması

Et ve Süt Kurumu'ndan 'şarbon' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.