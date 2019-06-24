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Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en kaliteli kirazı olarak bilinen ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlayan Bursalı çiftçiler para kazanamamaktan şikayetçi. Pazarda 10 lira olan kiraz tarlada 3 lira, para kazanamayan çiftçiler ağaçları kesmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak

Türkiye'nin en kaliteli kirazı olarak bilinen ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlayan Bursalı çiftçiler para kazanamamaktan şikayetçi.

Bursa'nın dağ ilçelerinde yetişen ve lezzeti ve iriliğiyle en çok tercih edilen kirazlar arasında bulunan ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlandı. Kalitelerinin yurt dışına ihraç olduğu, çatlak ve kalitesizlerinin yurt içinde satıldığı kirazın hasadına başlayan üreticiler, ellerinden 3-5 lira arasında alınan kirazın pazarda ve yurt dışında korkunç paralara satıldığını belirterek, bu durumdan şikayetçi oldu. 10 binlerce kiraz bahçesinin bulunduğu bölgede artan maliyetler ve fiyatların düşük olmasından yakınan üreticiler, böyle giderse kiraz ağaçlarını sökeceklerini belirtti. Kirazda parayı üreticinin değil aracının kazandığını belirten çiftçiler, fiyatın tamamen tüccarın elinde olduğunu söyledi.

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Harmancık ilçesinin Çakmak köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, sabah saat 07:00'de işe başlıyor. Akşam 17:00'ye kadar bahçede merdivenle çıktıkları ağaçlardan kirazları tek tek toplayan üreticiler, topladıkları bu kirazları kaliteli ve kalitesiz olmak üzere sınıflara ayırıyor. Kaliteli olanlar yurt dışına giderken, alt kalitede olanlar ise yurt dışında satılıyor. Ayırdıkları kirazları daha sonra tüccara götürüp satıyorlar. Kaliteli kirazlar kilosu 5 liradan satılırken, yağmurdan ve hava şartlarından zarar görmüş kirazlar ise 3 liradan satılıyor. Bir yevmiyeci günde 40 kilo kiraz toplarken, 100 lira yevmiye alıyor.

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Sattıkları kirazlardan bekledikleri parayı kazanamadıklarını ifade eden Hasan Hüseyin Altın, "Bu yıl havaların yağışlı olması sebebiyle rekoltede düşüş var, bizim en büyük sıkıntımız pazar sıkıntısı. Ürettiğimiz hiç bir malı değerinde satamıyoruz. Köyümüzdeki kiraz ağaçlarının en az yarısı kesildi. Yarın biz de keseceğiz. Benim dönümde 5 bin lira maliyetim var, sattığım kiraz 4 bin lira. Bir işçinin yevmiyesi 100 lira. Günlük 40 kilo kiraz topluyor. Biz kirazı 3-5 lira arasında satıyoruz. Bu işten parayı kazanan aradaki tüccarlar. Eiz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse bir iki yıl içinde burada kiraz ağacı diye bir şey kalmaz. Daha önce köyümüzde çilek yetiştiriyorduk. Para kazanamayınca bunu ekmeyi bıraktık. Kiraza yöneldik. Şimdi bundan da para kazanamıyoruz. Biz direniyoruz. Bu işi bırakmıyoruz. Ama bize bırakın diyorlar. Biz ürettiğimiz kirazın fiyatının kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Bu tamamen tüccarın insafına kalmış" dedi.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
kiraz bursa çiftçi hasat

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