Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak

Türkiye'nin en kaliteli kirazı olarak bilinen ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlayan Bursalı çiftçiler para kazanamamaktan şikayetçi.

Bursa'nın dağ ilçelerinde yetişen ve lezzeti ve iriliğiyle en çok tercih edilen kirazlar arasında bulunan ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlandı. Kalitelerinin yurt dışına ihraç olduğu, çatlak ve kalitesizlerinin yurt içinde satıldığı kirazın hasadına başlayan üreticiler, ellerinden 3-5 lira arasında alınan kirazın pazarda ve yurt dışında korkunç paralara satıldığını belirterek, bu durumdan şikayetçi oldu. 10 binlerce kiraz bahçesinin bulunduğu bölgede artan maliyetler ve fiyatların düşük olmasından yakınan üreticiler, böyle giderse kiraz ağaçlarını sökeceklerini belirtti. Kirazda parayı üreticinin değil aracının kazandığını belirten çiftçiler, fiyatın tamamen tüccarın elinde olduğunu söyledi.

Harmancık ilçesinin Çakmak köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, sabah saat 07:00'de işe başlıyor. Akşam 17:00'ye kadar bahçede merdivenle çıktıkları ağaçlardan kirazları tek tek toplayan üreticiler, topladıkları bu kirazları kaliteli ve kalitesiz olmak üzere sınıflara ayırıyor. Kaliteli olanlar yurt dışına giderken, alt kalitede olanlar ise yurt dışında satılıyor. Ayırdıkları kirazları daha sonra tüccara götürüp satıyorlar. Kaliteli kirazlar kilosu 5 liradan satılırken, yağmurdan ve hava şartlarından zarar görmüş kirazlar ise 3 liradan satılıyor. Bir yevmiyeci günde 40 kilo kiraz toplarken, 100 lira yevmiye alıyor.