FİNANS

Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Giresun'un 82 yıllık hayali olan Eğribel Tüneli'nde sona gelindi. Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli ve yapımı süren Trabzon-Gümüşhane arasındaki yeni Zigana Tüneli’nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun’daki Eğribel Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlanırken, trafiğe açılması için ikmal ihalesinin yapılacağı belirtildi.

Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

Türkiye’nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı

Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli ve yapımı süren Trabzon-Gümüşhane arasındaki yeni Zigana Tüneli’nden sonra çift tüpte toplam 11 bin 900 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 3. tüneli olacak olan Giresun’daki Eğribel Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlanırken, trafiğe açılması için ikmal ihalesinin yapılacağı belirtildi.

Yapımına 25 Nisan 2015 tarihinde başlanan Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ndeki tünelin yapımında kazı çalışmaları 4 yılın sonunda tamamlandı. Karadeniz ikliminden karasal iklime, başka bir deyişle yeşilden bozkıra geçiş noktasında yapılan tünelin yapım çalışmaları hakkında Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’ndan bilgi alan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çalışmaların takipçisi olduğunu söyledi.

Öztürk “Eğribel Tüneli’nde bir tüpte kazı çalışmaları tamamlandı, diğerinde ise yüzde 95’e ulaşıldı, yani orada da bitti. Proje bünyesinde Eğribel Tüneli’nde 5 bin 910 metre sol tüp, 5 bin 902 metre ise sağ ve bin 800 metre bağlantı yolları bulunmaktadır. Eğribel Tüneli’nde sol tüpte kazı-destek imalatları tamamlanmış, sağ tüpte ise kazı çalışmaları yüzde 95 seviyesinde bitirilmiştir. İşin tamamen bitirilerek trafiğe açılması için ikmal ihalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tünelin tamamlanması ile güzergah 6,5 km kısalarak ve mevcut yola göre de 25 dakika zaman tasarrufu sağlanacaktır. Gerek ihale aşamasını gerekse çalışmaların hızlandırılması için takibimizi sürdürmekteyiz” dedi.

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak yol projesinin bir uzantısı olan Giresun-Dereli ve Dereli-Şebinkarahisar karayolu hakkında da bilgi veren Milletvekili Öztürk, “Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu 116 kilometre uzunluğunda olup 17 kilometresi bölünmüş yol, 99 kilometresi sathi kaplamalı tek yoldur. Giresun-Dereli yolunda ihaleli olarak çalışmaları sürdürülen 25 kilometrelik kesimin 6 kilometresi bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet vermektedir. Kalan 19 kilometrelik kesimin 18,6 kilometresi tek yol, 0,5 kilometresinin ise kaplamalı bölünmüş yol olarak 2020 yılının ikinci yarısında bitirilmesi öngörülmektedir. Bu güzergahta 6 adet tünel bulunmaktadır. Bu tünellerden Iklıkçı, Çalca ve Taşlıca tünelleri trafiğe açık, Çınarcık ve Dereli tünelleri bitirilmiş ancak ikincil işlerden dolayı henüz trafiğe açılmamış, Duroğlu Tüneli ise üst yapı imalatları hariç tamamlanmıştır. Giresun-Dereli Yolunda bütçe ödenekleri doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Dereli-Şebinkarahisar karayolu ise 73,9 kilometre uzunluğunda olup bu güzergahta 7,7 kilometre olup Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları bulunmaktadır" bilgilerini paylaştı.

KAYNAK:İHA

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdıKestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı
Vatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyinVatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize-Erzurum karayolu Eğribel Tüneli

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

TESK'ten vatandaşlara 'kuruşlarınızı isteyin' çağrısı

Vatandaşlara önemli uyarı! Kuruşlarınızı isteyin

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat

Doğal afet mağduru çiftçi için borç erteleme talebi

Borcu olanlar dikkat! Faizsiz erteleme talebi

Bakan Selçuk: 20 bin genç Sosyal Çalışma Programlarına merkezi kura ile yerleştirilecek

Bakan Selçuk: 20 bin genç Sosyal Çalışma Programlarına merkezi kura ile yerleştirilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.