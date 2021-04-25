Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak

İmranlı Kaymakamlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında ırmağın ilçe merkezinden geçen her iki yakasında, yaklaşık bin metrekarelik alanda ıslah çalışmaları tamamlandı ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Nehrin iki yakasında yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve parkların yer alacağı projenin ardından Kızılırmak'ın, turizme hizmet ederek doğduğu topraklara değer katması amaçlanıyor.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten, AA muhabirine, ilçeden doğan ve 1355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ın, Türkiye'nin en uzun akarsuyu unvanına sahip olduğunu anımsattı.

Nehrin İmranlı bölümünde kalan kısmının, bakımsızlığı ve ırmak ile birleşen derelere insan sağlığı için tehdit oluşturacak atıkların duyarsızca atılması nedeniyle sorun teşkil ettiğini belirten Çamkerten, "Irmağın bakımsızlığı dikkatimizi çekti. DSİ ile görüşerek 23 Mart'ta kaymakamlığımız bünyesinde ıslah ve çevre düzenlemesi çalışması başlattık." diye konuştu.

Çamkerten, Kızılırmak havzasının ve derelerin ıslahı projesinin, DSİ ve kaymakamlık personelinin özverili çalışmalarıyla 19 Nisan'da tamamlandığını ifade etti.