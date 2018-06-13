Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

"Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre çıkarak ve sonra da 10 km inerek geçmek mümkündü. Biz bu projeye ilk başladığımızda birileri ne diyordu hayal. Yaptık mı ? 1880’den beri bu proje hep konuşulmuştur. 2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli’ni bu yıl hizmete sunuyoruz. Yol da 4 km kısalıyor.

Bu açılışı seçim döneminde yapıyoruz. Ovit Tüneli’nin yapım hikayesiyle ülkemizin kalkınma hikayesi de aynıdır. 24 Haziran’da sandıkları patlatıyor muyuz?

Adnan Menderes’in başlattığı kalkınma hamlesi tek parti artığı bir zihniyet tarafından kesilmiştir. Rahmetli Özal yeni bir hamle başlattı. Geldik 2002’ye. 2002’de gerçek hamle başladı. Bizimle beraber, hiçbir engel tanımadık.