FİNANS

Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880 Kalkınma Planı’nda yer alan Ovit Tünelinde sona gelindi. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarfından açılıyor.

Türkiye'nin en uzun tüneli açıldı

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

"Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre çıkarak ve sonra da 10 km inerek geçmek mümkündü. Biz bu projeye ilk başladığımızda birileri ne diyordu hayal. Yaptık mı ? 1880’den beri bu proje hep konuşulmuştur. 2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli’ni bu yıl hizmete sunuyoruz. Yol da 4 km kısalıyor.

Bu açılışı seçim döneminde yapıyoruz. Ovit Tüneli’nin yapım hikayesiyle ülkemizin kalkınma hikayesi de aynıdır. 24 Haziran’da sandıkları patlatıyor muyuz?

Adnan Menderes’in başlattığı kalkınma hamlesi tek parti artığı bir zihniyet tarafından kesilmiştir. Rahmetli Özal yeni bir hamle başlattı. Geldik 2002’ye. 2002’de gerçek hamle başladı. Bizimle beraber, hiçbir engel tanımadık.

ovit-tablo

O MESAFE KISALACAK

Ovit Tüneli’yle, yılda 5 ay yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı kalan ve diğer 7 ayda ise İkizdere-İspir arasında günlük ortalama 1135 aracın transit geçiş yaptığı Ovit geçidi, yıl boyu açık olacak. Tünel, Rize-Erzurum karayolu uzunluğunu 50 kilometre kısaltacak.

138 YIL ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

14,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK TÜNELİ

Ovit Tüneli'nde aydınlatma ve tünel iç dizaynı, Türkiye'de örnek olarak projelendirdi.

Türkiye'deki diğer tünellerde aydınlatma tek kanal ile yapılırken, tünel uzunluğu nedeniyle sürücülerin dikkat kaybını ortadan kaldırmak için Ovit'te aydınlatma özel olarak çift kanal planlandı.

Ayrıca tünel içerisi beyaz üzerine kırmızı şeritlerle boyanarak dikkat dağınıklığının giderilmesi hedeflenirken, sürücü dinlenme cepleri ise özel olarak boyanıp aydınlatıldı. Böylelikle 14,3 kilometre uzunluğundaki tünelde sürücülerin ışık kaybı yaşamaması, dinlenme ceplerinde de rahat olmaları amaçlandı.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Valilik ve Belediye'den UBER açıklamasıValilik ve Belediye'den UBER açıklaması
Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısıŞimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ovit tuneli erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Okuyucu Yorumları 17 yorum
ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR :)
açılır ertesi gün kapanır gösteriş için
Benim memleketime kim bir çivi çakıyorsa alkışlarım arkadaş.
Bize böyle icraatlar lazım hemen ışı siyasete döküp karalama yapmayın Türkiye için güzel bir yatırım insan rakibini alkışlamasınida bilmeli.
Güzel bir proje emeği geçenler sağolsun.
REİS ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Herkes konuşur Erdoğan yapar...
GEÇİŞLER NEKADAR OLACAK. TAMAM
Bakalım bunu eleştirecek at gözlüklüler çıkacakmı bakalım.
yine parayı betona gömme açılışı yapılıyor birileri bu haberden saadet partisi istanbul vekil adayını haberdar eylesin kapanan yollardan dolayı karkızağıyla hastaneye yetişen vatandaştan bahsediyordu hala eski günlerdeyiz sanıyor gariban gün yüzüne çıkmamış yediuyur sanıyor kendini sanırım
tünel demeyin onların zoruna gider, yol demeyin onların zoruna gider, köprü demeyin onların zoruna gider, onların yaptığı tek iş yan gelip yatarak büyüyeceğini sanan zavallılardır,bilsinler ki yatarak büyüyen sadece karpuzdur.
bakalım chp zihniyeti buna ne dicek
ey cehapeliler duyun secim zamani aciyoruz diye size inat söylüyor bunu sizinle resmen dalqa qeciyor
Anlamadım ben, tünel sayesinde 4 km mi kısalmıș yol ben mi yanlış okudum acaba? 4 km için tünel yapana kadar ülkeye faydalı üretim yerleri açsanız kalkınma daha iyi olup dışa bağımlılık azalsa daha iyi olmaz mıydı ne dersiniz? Vakti geldiğinde ölüp gittiğinizde ya da seçimle gittiğinizde geride borç harç kalacak ne yapcaz yol ve tünelleri mi ihraç edecez?
Bakıyorum herkes sus pus neden bir yorum yok her şeyi kötülemeye üstünüze yok güzel şeyler oluyor güzel olmayada DEVAMMMMMM edecek
Yapılan işin kötüsü olmaz.
OSMANLI KALKINMA PLANINDA YER ALIYORSA FAYDASI BOŞA GİDEN PARA VE ZAMANDIR FABRİKA YAP DEVASI ÇİFLİK LER YAP ET ENTEĞRE TESİSLERİ YAP SÜT ÜRÜNLERİ BUNLARI YAP VATANDAŞ ANA BESİN MADDELERİNİ UCUZA TÜKETSİN AKP GİDİLMEYEN YOL TÜNEL YAPAR BUNLARIN FATURASINI 80 MİLYON ÖDER
Diğer Haberler
Borç yapılandırmada son tarih hatırlatması

Borç yapılandırmada son tarih hatırlatması

Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini

Fitch'ten Türkiye için büyüme tahmini

Valilik ve Belediye'den UBER açıklaması

Valilik ve Belediye'den UBER açıklaması

Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı

Şimşek'ten özel sektöre maaş zammı uyarısı

Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak

Nüfusu 150 binden 1,5 milyona çıkacak

Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

Tebriz-Van seferi 18 Haziran'da başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.