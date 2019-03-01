FİNANS

Türkiye’nin en zengin insanı Erman Ilıcak oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

FORBES Türkiye,en zengin 100 Türk'ü sıraladığı 'FORBES 100' listesini açıkladı. Türkiye'nin en zengin ismi Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak oldu.

Türkiye’nin en zengin insanı Erman Ilıcak oldu

FORBES Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan FORBES 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri FORBES Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Murat Ülker’se 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.

Bu yıl 11 isim FORBES 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri.

29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk 10’unnda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.


FORBES Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven:

Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018’in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları; bölgede, Avrupa’da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin ‘listede ciddi düşüş’ beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101’nin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor.

FORBES 100 MİLYARDERLER

FORBES Türkiye’nin açıkladığı “FORBES 100” listesinde ‘dolar milyarderi’ olarak yer alan 29 isim, FORBES ABD’nin çok yakında açıklayacağı“Global Milyarderler” listesinde Türkiye’yi temsil edecek.

FORBES Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan FORBES 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti. Listede yer alan dolar milyarderleri FORBES Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacaklar.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Murat Ülker’se 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.

Bu yıl 11 isim FORBES 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman FORBES 100 tarihinin en genç isimleri.

29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk 10’unnda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.

FORBES Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven:

Bu yılki listemiz şu ana kadarkilerin en merak edileni oldu. Zira 2018’in ikinci yarısında yaşadığımız döviz dalgalanmaları; bölgede, Avrupa’da ve genel olarak dünyadaki politik ve finansal krizler üst üste eklendiğinde, iş dünyası oldukça türbülanslı bir dönemden geçiyor. Pek çok kişinin ‘listede ciddi düşüş’ beklentisine rağmen acıklı bir tablo, yerle bir olan servetler, büyük batışlar yok. Evet makro rakamlarda yani toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü var ve 119 kişinin 101’nin serveti azaldı. Ancak listenin detayları bize iş dünyasının genel olarak bu zor ortama karşı iyi bir direnç gösterdiğini, sebatla tutunduğunu, kendine yeni iş alanları, pazarlar yaratabildiğini, özetle bu riskleri azaltacak önlemler almayı başardığını ve bu sıkıntılı dönemde yoluna devam edebildiğini gösteriyor.

FORBES 100 MİLYARDERLER

FORBES Türkiye’nin açıkladığı “FORBES 100” listesinde ‘dolar milyarderi’ olarak yer alan 29 isim, FORBES ABD’nin çok yakında açıklayacağı“Global Milyarderler” listesinde Türkiye’yi temsil edecek.

(Editöre Not: Aynı servete sahip kişiler aynı sıra numarasına sahiptir.)

FORBES 100’DE ÖNE ÇIKANLAR

Toplam Servet:99,9 milyar dolar.

Milyarderler: Bu yıl FORBES 100’de 29 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 40’tı.

Kadın Sayısı: Bu yıl listede 28 kadın var. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel.

Burçlar: Balık burcu zenginler yüzde 16,6 ile FORBES 100'ün toplam servetinden en büyük payı alıyor. Toplam servetteki payı yüzde 10’un üzerinde olan diğer burçlar ise Aslan, Terazi ve Koç.


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Anahtar Kelimeler:
FORBES Türkiye En Zengin 100 Türk Rönesans Holding Erman Ilıcak

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