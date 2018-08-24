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Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni dönem başlıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili “Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak” dedi.

Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni dönem başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce dev projelerin birbiri ardına gerçekleştirilip Türkiye’nin değerine değer katılmaya devam edildiğini belirtti. Yeni havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkânı sunacağını anlatan Turhan, oluşan katma değerden 1.5 milyondan fazla insanın yararlanacağını kaydetti. İnşaat aşamasında 3 bin 200’ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunduğunu dile getiren Turhan, 250’si dış hat, 50’si iç hat olmak üzere 300’den fazla destinasyonla hizmet verileceğini bildirdi. Yeni havalimanının en büyük hub’lardan biri olacağına dikkati çeken Turhan, yeni havalimanının 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluştuğunu kaydetti. Turhan, 114 uçağın aynı anda terminale yanaşabileceğini, 143 köprüyle uçaklara hizmet vereceğini belirtti. Terminalin 7 giriş kapısı bulunduğunu aktaran Turhan, ticaretin Asya-Pasifik Bölgesi’ne kaymasıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nın kargoda da güç kazanacağını söyledi.

ANADOLU’DA ATILIM

İstanbul Yeni Havalimanı’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Muş Sultan Alparslan ve Balıkesir Merkez havalimanı yeni terminal binalarının da yıl içinde bitirip hizmete açılacağını anlatan Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı yeni dış hatlar terminal binasının ise 5 Temmuz itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi. Turhan, 125 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminal binasının yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Muğla Dalaman Havalimanı dış hatlar terminal binası ve mütemmimleri projesinin tutarı 180 milyon Euro” diye konuştu. Muş Sultan Alparslan Havalimanı Terminal Binası inşaatının yüzde 71 seviyesine ulaştığını dile getiren Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını Muş Sultan Alparslan Havalimanı olarak açıkladığı havalimanında yürütülen çalışmaların da hızla ilerlediğini kaydetti. Kahramanmaraş Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın yüzde 95’inin tamamlandığını vurgulayan Turhan, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 22 bin 330 metrekare büyüklüğündeki terminal binasının özgün mimarisiyle de dikkat çektiğini belirtti. Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve mütemmimleri inşaatında da çalışmaların yüzde 79 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Turhan, proje tamamlandığında Balıkesir Merkez Havalimanı’nın yaklaşık 1 milyon yolcu kapasiteli ve 6 bin 500 metrekarelik yeni terminal binasına sahip olacağını söyledi.

SABİHA GÖKÇEN

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 2. pist çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğine işaret eden Turhan, ‘Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri’ işinin 1. etabının yüzde 95 seviyesine ulaştığını bildirdi. Turhan, Esenboğa Havalimanı PAT sahaları yapım ve onarımı işinin yüzde 91’inin tamamlandığını aktararak, 1 adet paralel taksi yolu, 3 adet bağlantı taksi yolu, 2 adet de-icing apronu, 1 adet battı-çıktı yapısı işlerinin yürütüldüğü proje kapsamında yer alan özel hava araçları apronunun tadilatının tamamlandığını bildirdi.

AA

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istanbul havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı iş ilanları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Cahit Turhan

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