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Türkiye'nin her yerinden topladıkları hurdaları ekonomiye kazandırıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2021 14:48 | Son Güncelleme

Antalya'da hurda ve çekme belgeli motosikletleri ihale ile toplayıp geri dönüşümle ekonomiye kazandıran esnaf Yılmaz Arslan, ülke ekonomisi için çok önemli görevleri olduğunu söyledi. Arslan, geçen yıl 4 binin üzerinde aracı ülke ekonomisine kazandırdıklarını kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden topladıkları hurdaları ekonomiye kazandırıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen geri dönüşüm çalışmaları, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Beyaz eşyadan kullanılmış mobilyaya, plastik masa ve sandalyelerden hurda motosiklete birçok eşyanın geri dönüşümünün sağlandığı Antalya Hurdacılar Çarşısı'nda, alışveriş bir an duraksamıyor. Hurdacılar Çarşısı geri dönüşüm esnafı, kendilerini ekonomi işçisi olarak adlandırıyor.

YEDEK PARÇALARI KULLANILIYOR

Çarşı esnafından 25 yıllık geri dönüşümcü Yılmaz Arslan, açık ve kapalı depolarının motosiklet hurdalarıyla tıklım tıklım dolu olduğunu söyledi. Arslan, araçların çürümek yerine değerlendirilmesinin, ülke ekonomisine ekstra katkı sağladığını aktardı.

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Motosikletleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen ihalelerle aldığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Türkiye'nin birçok şehrinden çekme belgeli ve hurdalıkta bulunan araçları topluyoruz. Milli Emlak tarafından açılan ihaleleri takip ederek bu araçları buluyoruz.

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Hurda araçlar da burada toplanıyor. Bizler ekonomi işçiliği yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Hurda olarak bahsedilen araçların yedek parçaları, çalışan ve halen trafikte olan motosikletlere yedek parça sağlıyor.

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Hurda olmayan çekme belgeli araçları da ücretini Milli Emlak'a ödeyerek alıp burada satışa çıkartıyoruz. Ülkemizde üretilen veya ihraç edilen hiçbir ürünün, eşyanın ziyan olmasına izin vermeyerek, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz"

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Hurda araçların çeşitli nedenlerle alıcıya ulaştığını aktaran Arslan, "Kimisi yedek parça için kimisi de kullanmak için araç alıyor.

Çekme belgeli alınan araçların bedelleri ödenerek tekrar satışa çıkartılabiliyor ve alıcı bu araçları alıp kullanabiliyor. Hurdaya çıkmış olanların ise tek amacı yedek parçalarının kullanılması" diye konuştu.

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(DHA)

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